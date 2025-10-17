Truco rápido para que las aplicaciones en segundo plano no descarguen tu teléfono

La mayoría de aplicaciones que tienes en tu teléfono, sea Android o iPhone, continúan operativas una vez que sales de ellas o incluso si no las abres. Esto es lo que se llama actividad “en segundo plano”, una función que si bien es útil también consumo más rápido la carga de la batería.

Un tiktoker llamado “Antoni1030”, con más de 250,000 seguidores y quien se dedica a ofrecer trucos y consejos tecnológicos sobre teléfonos inteligentes, explicó un “truco rápido” para que las aplicaciones dejen de trabajar en segundo plano y no descarguen el dispositivo.

Cómo hacer que las apps de tu teléfono no trabajen en segundo plano

El proceso es superfácil y solo necesitas seguir cuatro pasos. Aquí van:

Ve al menú de aplicaciones y selecciona una dejándola pulsada

Ahora presiona en “Info de la aplicación”

Seguidamente, se desplegará un menú donde debes pulsar en “Batería”

Termina marcando la opción “Ahorro de batería (recomendado)” o “cerrar aplicación después de 10 minutos de actividad en segundo plano”.

Al ejecutar esta opción, como lo indica la propia pantalla, el sistema identificará “las aplicaciones y actividades para mantener los procesos importantes activos”. De esta manera se beneficiará el ahorro de batería.

También tienes la alternativa de restringir que dicha aplicación siga funcionando una vez que pasa a segundo plano, pero no es recomendable si necesitas abrirla continuamente o es importante.

Además, en el mismo menú podrás visualizar una barra que mide el porcentaje de carga de la batería que podría consumir la aplicación. Cabe aclarar que, si en ese momento no está en segundo plano, indicará 0.00%.

