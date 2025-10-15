Resumen de mensajes: la nueva función de WhatsApp para los más “perezosos”

WhatsApp vuelve a apostar por la inteligencia artificial con una herramienta pensada para quienes suelen acumular decenas de chats sin leer. La nueva función, llamada Resumen de mensajes, permite conocer los puntos más importantes de una conversación sin tener que abrirla.

La novedad, revelada por medios como The Verge, utiliza Meta AI para generar un resumen automático de los mensajes no leídos, mostrando los datos más relevantes de forma instantánea y privada. Por ahora, la función se encuentra en fase de prueba en Estados Unidos, disponible solo en inglés.

Cómo funciona esta nueva herramienta

El sistema analiza los mensajes pendientes y genera un compendio breve con los aspectos más destacados, que aparece en formato de viñetas en la parte superior del chat. Una vez leído o desplazado el contenido, el resumen desaparece sin dejar rastro.

La medida estará presente en todos los sistemas operativos. Crédito: Yohanes Herman Nggebu | Shutterstock

WhatsApp asegura que el procesamiento se realiza directamente en el dispositivo, bajo su política de procesamiento privado, sin enviar datos a servidores externos.

De acuerdo con The Verge, la empresa busca que el asistente de Meta AI ayude a reducir el tiempo que los usuarios pasan revisando conversaciones extensas o grupos laborales. La función también será útil para quienes usan WhatsApp como canal de comunicación profesional y necesitan mantenerse al tanto de manera rápida.

Activación paso a paso

Para usar esta herramienta, los usuarios deberán activarla manualmente. El procedimiento consiste en ir a Configuración → Privacidad avanzada → Herramientas de IA → Resumir mensajes, y posteriormente seleccionar “Resumir en privado” dentro de los chats con mensajes no leídos.

Durante la fase de pruebas, varios usuarios han destacado su utilidad para ponerse al día con grupos numerosos o conversaciones que se prolongan durante días. El sistema ofrece una lectura clara de los temas más mencionados, evitando la saturación habitual que provocan las notificaciones acumuladas.

Un paso más hacia la automatización inteligente

Con esta actualización, WhatsApp refuerza su estrategia de incorporar herramientas de IA a su ecosistema, buscando equilibrar eficiencia y privacidad. Aunque su alcance inicial es limitado, la compañía prevé expandir esta función a más idiomas y regiones a lo largo de 2025.

