Descubre cómo usar la función de chat en Spotify para compartir música y más

Spotify ha incorporado una función de chat dentro de su aplicación, una gran novedad para los usuarios que quieren interactuar más allá de solo compartir música. Esta función, lanzada oficialmente en 2025, permite a los usuarios enviar mensajes directos a sus amigos y contactos dentro de Spotify, facilitando la conversación y el intercambio de contenido musical sin salir de la app.

Cómo utilizar la función de chat en Spotify

Para usar la función de chat, primero debes estar en la aplicación móvil de Spotify, disponible para usuarios gratuitos y Premium mayores de 16 años en regiones seleccionadas, incluyendo países de América Latina, Norteamérica y Europa, con expansión a más lugares en progreso. Para iniciar una conversación, se puede enviar una solicitud de mensaje a alguien con quien hayas compartido contenido previamente, como canciones, playlists o podcasts. La solicitud debe ser aceptada para poder comenzar a chatear.

El acceso a los mensajes está en la sección “Messages” o “Mensajes”, que se encuentra tocando tu foto de perfil en la esquina superior izquierda de la app. Allí puedes ver tus conversaciones, solicitudes pendientes y mensajes recibidos. La interfaz permite enviar mensajes de texto, reaccionar con emojis y compartir directamente dentro del chat cualquier canción, álbum, lista de reproducción o podcast disponible en Spotify.

Para enviar un mensaje mientras escuchas una canción o podcast, solo toca el ícono de compartir en la pantalla “Now Playing”, selecciona “Enviar mensaje” y escoge el contacto con quien quieres interactuar. Esto hace que sea muy rápido compartir y comentar sobre lo que estás escuchando en tiempo real, todo sin salir de la app.

Con quién puedes interactuar en Spotify Chat

La función de chat no es un sistema abierto para enviar mensajes a cualquier usuario de Spotify. Solo puedes chatear con aquellas personas con las que ya has tenido algún tipo de interacción dentro de la plataforma. Esto incluye:

Amigos con quienes has compartido playlists o canciones.



Usuarios que formen parte de tu plan familiar o dúo.



Personas con las que hayas participado en sesiones conjuntas o “Jams”.



Contactos sugeridos basados en la interacción con música compartida.

Esta forma de limitar con quién se puede hablar busca mantener una experiencia social más privada y relevante, evitando mensajes no deseados o spam. Además, Spotify implementa un sistema para aceptar o rechazar solicitudes de chat, así como bloquear o reportar usuarios si se recibe contenido inapropiado, garantizando un entorno seguro para todos.

Esta integración complementa los métodos de compartir música que ya existen en otras plataformas sociales como WhatsApp o Instagram, sin reemplazarlas, sino facilitando una conexión directa dentro del ecosistema de Spotify.

Qué tipos de mensajes puedes enviar en Spotify Chat

Más allá de simples mensajes de texto, la función de chat en Spotify está pensada para compartir contenido musical de manera instantánea y conversacional. Los tipos de mensajes que puedes enviar incluyen:

Texto libre para comentar o recomendar música.



Emojis para expresar reacciones rápidas y divertidas.



Enlaces directos a canciones, álbumes, listas de reproducción, podcasts o audiolibros.



Envío de contenido multimedia con control para que el receptor pueda escuchar directamente dentro del chat.

Además, la plataforma asegura que todos los mensajes están cifrados con tecnología estándar de la industria para proteger la privacidad y seguridad de las conversaciones.

Esta herramienta es ideal para comentar al instante tus descubrimientos musicales, coordinar la creación de playlists colaborativas o simplemente conversar sobre lo que estás escuchando con amigos que comparten tus mismos gustos.

