WhatsApp lanza traducción de mensajes para todas tus conversaciones

WhatsApp está estrenando una de las funciones más esperadas por sus usuarios: la posibilidad de traducir mensajes directamente desde la aplicación, sin recurrir a copiar el texto y pegarlo en traductores externos. Esta novedad marca un antes y después para quienes tienen contactos, familiares o círculos de interés en otros idiomas, y pretende romper la barrera idiomática en la comunicación global.

Traducción en WhatsApp: así funciona

La nueva función de traducción en WhatsApp es tan sencilla que cualquiera puede usarla sin perderse ni medio segundo. Solo necesitas mantener pulsado el mensaje que quieres traducir —ya sea uno recibido o propio— y, en el menú que aparece, seleccionar la opción “Traducir”. El sistema procesa el texto y lo muestra traducido en el idioma predeterminado de tu teléfono, o en otro que elijas entre los compatibles.

Para quienes conversan constantemente en varios idiomas, WhatsApp permite también descargar los idiomas más usados, de modo que puedes traducir aunque la conexión sea limitada. No solo resuelve el tema de la inmediatez, sino que es práctico para quienes dependen de traducciones en el día a día.

Lo más interesante para los usuarios de Android es la opción de activar la traducción automática de todos los mensajes de una conversación. Si habilitas esta función, cada mensaje recibido en ese chat aparecerá traducido automáticamente sin tener que hacerlo de uno en uno. Por ahora, este modo automático es exclusivo de Android, aunque pronto llegará también a iOS.

Disponibilidad y soporte de idiomas

El despliegue de esta herramienta ha comenzado y será gradual. La novedad ya está siendo activada tanto para Android como para iPhone, aunque la oferta de idiomas varía según el sistema. En Android, la traducción se estrena con seis idiomas principales: inglés, español, hindi, portugués, ruso y árabe. Por su parte, quienes usan iPhone cuentan de entrada con soporte para más de 19 idiomas, ampliando las posibilidades de comunicación desde el primer día.

WhatsApp promete ampliar tanto el catálogo de idiomas como las funciones entre ambos sistemas durante los próximos meses. Así que, si aún no aparece la función “Traducir” en tu menú, basta con actualizar la app y esperar un poco. La disponibilidad se está expandiendo progresivamente a todos los mercados y dispositivos, buscando cubrir a los más de 3.000 millones de usuarios activos en el mundo.

Impacto en la comunicación y privacidad

Más allá de facilitar los chats personales, la traducción llega también a grupos y canales dentro de WhatsApp, lo que multiplica su relevancia en entornos laborales, comunidades internacionales y nuevos contactos. El impacto es evidente: menos malentendidos, más participación y la desaparición del obstáculo del “no entiendo lo que dice”.

Un aspecto destacado es que la traducción de mensajes se realiza localmente en el dispositivo y no pasa por servidores externos, garantizando el mismo estándar de privacidad y cifrado de extremo a extremo que caracteriza a WhatsApp. Esta decisión responde a la creciente preocupación por la confidencialidad, colocando a WhatsApp por delante de otras apps que condicionan la traducción a servicios de pago o en la nube.

La nueva función de traducción promete una experiencia de mensajería universal, directa y sin complicaciones. Aunque el despliegue ya está en curso desde el 23 de septiembre de 2025, la cobertura total dependerá de la velocidad de actualización en cada país y móvil. Pero ya no hay excusas: desde ahora, WhatsApp quiere asegurarse de que ningún mensaje se quede sin entenderse, sin importar el idioma en que se escriba.

