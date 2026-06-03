T-Mobile inicia una nueva era para sus clientes celebrando a lo grande

Recientemente, a través de un comunicado, T-Mobile anunció que no solo el mes de junio será oficialmente el “Mes de los Miembros”, sino que además durante las próximas cuatro semanas celebrará a lo grande los 10 años de aniversario de su servicio “T-Mobile Tuesdays”, por lo que ofrecerá a sus clientes ventajas y beneficios.

Cada semana del mes de junio, la operadora de telecomunicaciones y redes inalámbricas tendrá para sus clientes experiencias y sorteos épicos, y aquí te contamos algunos de los beneficios que podrás disfrutar:

Durante la semana del 2 de junio, los miembros podrán obtener entradas al cine por tan solo $5 con descuento para ver Masters of the Universe con Atom Tickets o Slurpee® drink, café o Big Gulp gratis en 7-Eleven, mientras participan por un premio mayor de $100,000, además de otros regalos.

Para las semanas del 9 y 16 de junio, los miembros podrán ahorrar en gasolina, ya que T-Mobile reducirá los precios por un día y ofrecerá gasolina por tan solo $1.99 el galón en ciertas estaciones de Shell en Los Ángeles, Houston y Chicago, o podrán obtener una bebida premium gratis al volar con Delta patrocinada por T-Mobile, al tiempo que se podrá participar ya sea para ganar un viaje aéreo al festival de música Austin City Limits con entradas VIP o ganar unas vacaciones únicas para cuatro personas a cualquier destino al que vuele Delta.

Finalmente, en la semana del 30 de junio, a través de T-Mobile Dining Rewards, los miembros podrán ganar reembolsos en efectivo en miles de restaurantes por todo el país o tener $0 en cargos por delivery en DoorDash y participar para ganar un premio mayor de $10,000 o tarjetas de regalo de Amazon.

Allan Samson, director ejecutivo de mercadeo de T-Mobile, comentó que T-Mobile Tuesdays ha ayudado en estos últimos 10 años a redefinir lo que los clientes deberían esperar del servicio móvil: beneficios y ahorros de verdad, más allá de la conectividad, por lo que la compañía seguirá buscando siempre la manera de brindar a sus clientes más de lo que les gusta. “El Mes de los Miembros es nuestra mayor celebración de ese compromiso”, dijo.

Para conocer los detalles de todas las ofertas durante el “Mes de los Miembros” y los beneficios que ofrecerá T-Mobile Tuesdays en esta celebración de su décimo aniversario, puedes ingresar aquí.

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