T-Mobile anuncia plan prepago ilimitado a mitad de precio esta temporada de impuestos

La temporada de impuestos en Estados Unidos inició el pasado 26 de enero, extendiéndose hasta el próximo 15 de abril, y en medio de los procesos para sus declaraciones de renta, un 70% de los hispanos asegura estar siguiendo un presupuesto detallado para sus gastos cotidianos, destaca una encuesta desarrollada por Metro by T-Mobile.

Los resultados de la encuesta de Metro by T-Mobile a al menos 2,000 contribuyentes destacan que 1 de cada 4 estadounidenses enfrenta dificultades económicas.

El análisis añade que más del 63% de los encuestados asegura que este año ha sido más difícil administrar sus gastos. Así como un 30% señaló que no sigue un presupuesto detallado, mientras que un 40% indicó que trata de seguir un presupuesto “mentalmente vago”.

En medio de un costo de vida elevado con precios de alimentos, servicios y bienes altos, el 54% de los encuestados asegura que administrar sus ingresos ante una mayor incertidumbre económica le resulta estresante.

Los contribuyentes usarán sus reembolsos para pagos de facturas

Por lo que el 66% de los hispanos participantes de la encuesta comentaron que planean usar los reembolsos de sus impuestos para el pago de facturas importantes como renta o hipoteca, servicios públicos del hogar, transporte, deudas, entre otros.

Al respecto, Vivian Fabiola, experta en estilo de vida y socia de Metro by T-Mobile, expresó que actualmente muchas familias están tratando de convertir esas ganancias a corto plazo representadas en reembolsos de impuestos para una estabilidad a largo plazo.

Todo el mundo intenta gestionar el coste de absolutamente todo. “Nunca es un mal momento para reevaluar nuestras finanzas, cómo gastamos nuestro dinero o cómo hacemos cosas de manera proactiva que nos prepararán para el éxito futuro”, dijo Fabiola.

Un plan prepago ilimitado

Ante costos más elevados y teniendo en cuenta que las familias hispanas en Estados Unidos constantemente están tomando decisiones financieras difíciles, T-Mobile anunció un plan prepago ilimitado a mitad de precio para esta temporada de impuestos.

La oferta está dirigida a los nuevos clientes, quienes pueden obtener hasta un 50% de descuento al elegir un plan de renta de $40. Lo que debe hacer es pagar una inicial de $120 por adelantado por seis meses de un plan ilimitado, y para los usuarios que tengan su propio número de teléfono, la compañía les ofrece el nuevo Samsung Galaxy A17 (con Gemini AI) gratis solo para quienes opten por el plan de $40 al mes.

Además, T-Mobile señaló que los clientes pueden disfrutar de textos, llamadas y datos ilimitados en la red 5G de alta velocidad, por tan solo $20 al mes con impuestos y cargos incluidos.

Karah Schmitz, vicepresidenta de marketing prepago para el consumidor de Metro en T-Mobile, indicó que la compañía conoce que actualmente muchas personas están pensando en cómo usar sus reembolsos este año, por lo que considera que esta oferta “es una forma sencilla y directa de ayudar a las personas a ahorrar, ampliar aún más el reembolso de impuestos y brindar más tranquilidad a los gastos mensuales”, destacó.

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