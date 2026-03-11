Con T-Mobile viaja esta primavera con un plan de telefonía que te mantiene conectado

¿Planeas viajar esta primavera? Con T-Mobile, mantente conectado en esos momentos y lugares memorables de tu viaje. Ya sea que tengas planes de viajar dentro del país o el extranjero, T-Mobile te ofrece opciones de conectividad confiables, flexibles y diseñadas para adaptarse a tu estilo de vida. Además, cuenta con planes accesibles, ideales si tienes pensado viajar durante las vacaciones de Semana Santa.

T-Mobile es el proveedor de red 5G nacional que te acompaña a donde te lleven tus vacaciones a lo largo del país, incluso en áreas remotas donde torres celulares tradicionales no alcanzan. Gracias a T-Satellite con Starlink, la red satelital-móvil de T-Mobile, si puedes ver el cielo estas conectado. Así puedes mantenerte comunicado con acceso a mensajes de texto, voz y aplicaciones compatibles con tecnología satelital como WhatsApp, AllTrails, Google Maps y mucho más. ¿Lo mejor? T-Satellite está incluido en los mejores planes de T-Mobile.

Si viajas en ciertos vuelos de Southwest, United Airlines y Alaska Airlines, desde el despegue hasta el aterrizaje, T-Mobile te ofrece Wi-Fi gratuito para que puedas enviar mensajes a tus amigos o familiares, ver tus series favoritas, o incluso trabajar durante el vuelo si lo necesitas.

Para tus viajes fuera del país, T-Mobile también te mantiene conectado con tus seres queridos sin complicaciones. Sus mejores planes incluyen opciones de datos, mensajes y llamadas en más de 215 países y destinos, para que puedas mantener a los tuyos al tanto durante tus vacaciones.

T-Mobile te da la flexibilidad de elegir entre planes como Experience Beyond o Experience More, los cuales incluyen mensajes de texto internacionales. El plan Experience Beyond te da hasta 15 GB de alta velocidad en más de 215 países y destinos, además de datos básicos y mensajes de textos ilimitados y llamadas a $0.25 por minutos. Mientras tanto, el plan Experience More incluye hasta 5 GB de Internet de alta velocidad en más de 215 países y destinos, así como datos básicos ilimitados, mensajes de texto ilimitados y llamadas por $0.25 por minuto.

Además, clientes con Experience More y Experience Beyond también pueden disfrutar de beneficios de streaming como Netflix, Hulu y MLB.TV gratis, ideal para relajarte y recargar energías después de un día de exploración.

Y para que el idioma no sea una barrera durante tus vacaciones, puedes regístrate para la versión beta de Live Translation, que ofrece traducción de llamadas en tiempo real en más de 50 idiomas y en más de 85 países.

Eso no es todo: con T-Mobile Tuesdays, los clientes con planes elegibles pueden disfrutar de regalos y descuentos semanales para ahorrar aún más durante las vacaciones, como hasta un 40% de descuento en hoteles, y descuentos en renta de autos. Solo tienes que descargar la app de T-Life para empezar a gozar de estos beneficios y descuentos.

Esto es muy importante si consideramos que las familias siempre están buscando maneras de ahorrar, especialmente en esta temporada de impuestos. Por eso, T-Mobile es la mejor opción en cuanto a conexión, valor y tranquilidad.

Si todavía no eres cliente de T-Mobile, cambiarte es una experiencia sencilla que lleva aproximadamente 15 minutos y se puede hacer desde casa, ayudándote a ahorrar tiempo y reducir estrés.

Así que, ¿qué esperas? Para más detalles sobre como cambiarte a T-Mobile o aprender más sobre sus beneficios visita t-mobile.com.

Contenido patrocinado