¿Cuáles son las mejoras operadoras de telefonía por región?

Elegir la mejor operadora de telefónica en Estados Unidos es menos una competencia de marca y más una cuestión de geografía: el ranking cambia según la región donde vivas y uses el celular en serio. En el estudio 2026 de J.D. Power sobre calidad de red, hay un patrón que se repite: entre las tres grandes, T-Mobile aparece más veces en la parte alta del mapa (ganando o empatando) que sus rivales directos.

Este informe no se basa en “me gusta la compañía” o “me dieron un descuento”, sino en problemas de red reportados por clientes, medidos como PP100 (problemas por cada 100 usos): mientras más bajo el número, mejor la experiencia.

La edición 2026 se construyó con respuestas de más de 20,000 clientes y se levantó entre junio y noviembre de 2025, así que captura lo que pasa en el mundo real cuando la gente está en la calle, en interiores, en carretera o saturando la red con video. El promedio general de la industria ronda los 9 problemas por cada 100 usos, lo que sugiere que el “piso” de calidad subió, pero las diferencias regionales todavía se notan.

En términos simples: cuando el internet falla, la llamada se corta o el video baja de calidad justo en el peor momento, este tipo de estudio intenta ponerle números a esa frustración cotidiana. Y como la red no se comporta igual en todos lados, J.D. Power lo segmenta por regiones, que es donde se vuelve realmente útil para elegir operador.

Las compañías mejor valoradas por región

La clave del reporte 2026 es que no existe un campeón único para todo Estados Unidos: hay líderes por región, y ahí es donde se decide la conversación. En varias zonas, Verizon se mantiene fuerte; en otras, el nombre que más aparece arriba (o empatado arriba) es T-Mobile, lo cual habla de consistencia territorial, no solo de un golpe de suerte. Estos son los resultados regionales destacados del estudio (con PP100 cuando el reporte lo especifica):

Northeast: T-Mobile y Verizon empatan en el #1 con 9 PP100.



T-Mobile y Verizon empatan en el #1 con 9 PP100. Mid-Atlantic: T-Mobile y Verizon empatan en el #1 con 8 PP100.



T-Mobile y Verizon empatan en el #1 con 8 PP100. North Central: Verizon queda #1 con 6 PP100; U.S. Cellular aparece #2 con 7; y T-Mobile #3 con 8.



Verizon queda #1 con 6 PP100; U.S. Cellular aparece #2 con 7; y T-Mobile #3 con 8. Southeast: T-Mobile es #1 con 8 PP100, mientras AT&T y Verizon empatan en el #2 con 9 PP100.



T-Mobile es #1 con 8 PP100, mientras AT&T y Verizon empatan en el #2 con 9 PP100. Southwest: T-Mobile es #1 con 8 PP100 y Verizon queda #2 con 9 PP100.



T-Mobile es #1 con 8 PP100 y Verizon queda #2 con 9 PP100. West: T-Mobile y Verizon empatan en el #1 (el reporte lo presenta como empate regional).



Leído en frío, este reparto dice algo interesante: T-Mobile no necesita “ganar todo” para dominar la narrativa, porque con ganar en el Southeast y Southwest, y además empatar en regiones como Northeast, Mid-Atlantic y West, logra una presencia constante en la parte alta del ranking. Y cuando se habla de redes móviles, esa repetición importa: no es lo mismo ser excelente en un solo rincón que ser competitivo en varios frentes al mismo tiempo.

¿Cómo usar este ranking para elegir la mejor operadora según tu ubicación?

Este tipo de ranking sirve para aterrizar una decisión que normalmente se toma por percepciones o por costumbre: si el desempeño cambia por región, lo lógico es elegir según dónde realmente se usa el teléfono. Si alguien vive (o se mueve) dentro de zonas donde hay empates o diferencias mínimas, la elección suele definirse por precio final, promos, beneficios y cobertura puntual en lugares específicos (casa, oficina, campus, rutas). En cambio, para quienes viajan entre estados o cruzan regiones por trabajo, pesa más la consistencia: quién aparece arriba más veces, porque eso suele traducirse en menos sorpresas cuando sales de tu ciudad.

En ese contexto, el dato que queda “entre líneas” es bastante claro, T-Mobile encabeza el ránking en cinco de las seis regiones evaluadas lo que demuestra la robustez de su servicio. No es solo una victoria puntual; es una señal de momentum sostenido en calidad percibida de red, justo el tipo de indicador que termina inclinando la balanza cuando se compara a las tres grandes sin entrar en discusiones eternas.

