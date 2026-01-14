Qué ha dicho Verizon sobre la falla que mantiene a miles de usuarios sin servicios de datos y voz

Una importante caída en los servicios de Verizon está dejando a usuarios en EE. UU. sin señal o con el teléfono en modo “SOS” desde el mediodía (hora del Este) de este 14 de enero. Verizon ya reconoció el problema, pero por ahora no ha explicado la causa ni ha dado una hora exacta de recuperación total.

¿Qué ha dicho Verizon sobre la falla en sus servicios?

Hasta ahora, el mensaje público de Verizon ha sido corto y directo, la empresa dice que está al tanto de un problema que afecta servicios inalámbricos y que sus ingenieros están trabajando para identificar y resolver la falla lo más rápido posible. También agregó que entiende lo importante que es tener conectividad confiable y ofreció disculpas por los inconvenientes.

“Estamos al tanto de un problema que afecta los servicios inalámbricos de voz y datos de algunos clientes. Nuestros ingenieros están trabajando para identificar y resolver el problema rápidamente. Entendemos la importancia de una conectividad confiable y lamentamos las molestias”, indicó Verizon a través de un comunicado.

We are aware of an issue impacting wireless voice and data services for some customers. Our engineers are engaged and are working to identify and solve the issue quickly. We understand how important reliable connectivity is and apologize for the inconvenience. — Verizon News (@VerizonNews) January 14, 2026

Lo más relevante aquí es lo que Verizon todavía no está contando: no hay una explicación oficial sobre la causa raíz (si fue falla de red, de software, de enrutamiento, de autenticación, etc.), ni un tiempo estimado formal de restablecimiento total, ni una cifra concreta de usuarios afectados. En otras palabras: por ahora, la compañía solo confirma el incidente y promete avances, pero sin detalles técnicos.

En un segundo comunicado la compañía reconoció que son conscientes de las molestias que este fallo está generando entre sus suscriptores, por lo que afirmaron estar trabajando para solventarlo a la brevedad.

“El equipo de Verizon está trabajando activamente para solucionar el problema de servicio que afecta a algunos clientes. Sabemos que esto es un gran inconveniente, y nuestra prioridad es restablecer su conexión lo antes posible. Agradecemos su paciencia mientras trabajamos para resolver este problema”, se lee en el segundo comunicado difundido por la empresa.

Miles de usuarios reportan falla en servicios de datos y voz

Los reportes empezaron a multiplicarse “poco después del mediodía” ET, con usuarios diciendo que su servicio se volvió inestable o directamente desapareció. En muchos casos, el celular muestra “SOS Mode”, una señal clara de que el equipo no logra registrarse bien en la red móvil para llamadas/datos “normales” (y solo mantiene la opción de emergencias).

La falla ha afectado a usuarios de todo el país, según reflejan en sitios de monitoreo como Downdetector, donde el pico de reportes llegó a más de 180,000 en las primeras horas del problema, antes de empezar a bajar. No obstante, hay que aclarar que el hecho de que los reportes bajen no significa que todo esté perfecto; en paralelo seguían apareciendo quejas en redes y pruebas de medios que mostraban conexiones intermitentes.

¿Cuáles son las ciudades más afectadas por la falla en los servicios de Verizon?

Entre las ciudades con mayor cantidad de reportes por la falla de Verizon se mencionan Nueva York, Houston, Philadelphia, Atlanta, Miami, Charlotte y Dallas, lo que apunta a un impacto especialmente visible en centros urbanos grandes, donde la gente depende del celular para todo: transporte, trabajo, entregas y hasta autenticación de cuentas. Cuando la red “se cae” en lugares así, el problema se siente más rápido porque hay más usuarios intentando conectarse al mismo tiempo y porque cualquier intermitencia se vuelve súper evidente (llamadas que no salen, datos que se congelan, mensajes que tardan una eternidad).

Que estas ciudades aparezcan repetidamente en los reportes también es una pista de que no se trata de un caso aislado de una antena específica o de un vecindario: estamos hablando de zonas metro completas donde el servicio se habría degradado para muchas personas a la vez. Y aunque la lista no necesariamente significa que solo esas áreas estén afectadas, sí ayuda a entender dónde se está “concentrando” el ruido en redes sociales y en los rastreadores de fallas.

Además, hay un factor clave: Verizon es una de las operadoras más grandes de Estados Unidos, así que cualquier interrupción de este tamaño puede escalar rápido y afectar fácilmente a millones de usuarios en todo el país, incluso si no todos pierden servicio al mismo tiempo. Eso explica por qué una falla así se convierte en tema nacional en cuestión de minutos: cuando una red de este tamaño presenta una falla, el efecto dominó se nota en llamadas, datos móviles y, en algunos casos, en teléfonos que terminan mostrando “SOS Mode” mientras intentan engancharse de nuevo a la red.

¿Qué pueden hacer los usuarios mientras dura la falla?

Además del “SOS Mode”, varios usuarios reportaron falta total de barras de señal y problemas para llamar o enviar mensajes, con impacto visible en distintas regiones del país. En el termómetro de Downdetector, el pico de reportes fue fuerte a primera hora del incidente y luego bajó, lo que suele pasar cuando una caída entra en fase de estabilización o cuando parte de los usuarios recupera servicio. Mientras Verizon termina de arreglarlo, lo más realista es asumir que no existe un “truco mágico” si el problema es de red: lo que suele ayudar es reiniciar el teléfono, activar y desactivar modo avión y, si está disponible, usar Wi‑Fi Calling/llamadas por Wi‑Fi para no quedar incomunicado. Y si el teléfono sigue en SOS, la recomendación práctica es apoyarse en Wi‑Fi para apps de mensajería (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal) mientras vuelve el servicio.