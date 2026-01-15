Verizon ofrece $20 dólares de compensación tras falla masiva: ¿cómo puedes reclamar el crédito?

Verizon informó que fue restablecida la conectividad de voz y datos de su red inalámbrica tras una falla masiva que dejó a miles de personas sin señal en buena parte del país.

Durante buena parte del miércoles, clientes de Verizon reportaron problemas para hacer llamadas, enviar mensajes y navegar, en un incidente que escaló rápido en redes sociales y en plataformas de monitoreo como Downdetector. En muchos casos, los teléfonos mostraban el temido modo “SOS”, una señal de que el dispositivo no lograba registrarse correctamente en la red celular para servicios básicos.

¿Cómo será la compensación de Verizon a los clientes afectados?

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales Verizon reconoció el impacto del incidente e informó que en un esfuerzo por compensar a sus clientes otorgarán un crédito por $20 dólares a todos los afectados.

La operadora indicó que el proceso para poder recibir dichos créditos será sumamente sencillo ya que para canjearlos los usuarios solamente tendrán que ingresar a la app myVerizon e iniciar sesión. De igual forma detallaron que una vez que los créditos estén disponibles los clientes recibirán un mensaje de texto en el que se les notificará que ya pueden acceder a myVerizon para canjearlos.

“Ayer no cumplimos con el estándar de excelencia que usted espera y que nosotros mismos esperamos. Para ayudar a los afectados, le otorgaremos un crédito de $20 en su cuenta que puede canjear fácilmente iniciando sesión en la aplicación myVerizon. Recibirá un mensaje de texto cuando el crédito esté disponible. En promedio, esto cubre varios días de servicio. Nos comunicaremos directamente con los clientes comerciales para informarles sobre sus créditos.

Este reconocimiento no pretende compensar lo ocurrido. Ningún reconocimiento puede hacerlo. Pero es una forma de reconocer su tiempo y demostrar que esto nos importa”, se lee en el comunicado publicado en la cuenta de X de la compañía.

Apuntaron que si bien los usuarios ya deberían poder conectarse sin problemas a la red de Verizon sin inconvenientes, si alguno continúa presentando inconvenientes en el servicio de voz y datos deberán reiniciar sus equipos. Una vez completado el reinicio el dispositivo debería conectarse a la red de forma normal.

“Si sigues teniendo problemas para conectarte, reinicia tu dispositivo (apágalo y vuelve a encenderlo). Esta es la forma más rápida de reconectar tu teléfono a la red”, agregan.

¿Cuál fue la causa de la falla en la red de Verizon?

Un aspecto llamativo de esta falla presentada por Verizon es que la operadora no compartió detalles sobre cuál fue el motivo del problema que dejó a miles de usuarios sin conectividad.

De acuerdo con los reportes de sitios de monitoreo como Downdetector se pudo conocer que durante la jornada del miércoles se registró un pico de más de 180,000 quejas por problemas de conexión. A través de estos reportes se pudo conocer que entre las ciudades más afectadas por la falla se encuentran:

Nueva York

Houston

Philadelphia

Atlanta

Miami

Charlotte

Dallas

Reportes preliminares decían que en total podrían haberse visto afectados al menos unos 10 estados del país, lo que da muestra del alcance de la falla.

Hay que recordar que Verizon es uno de los principales proveedores de telefonía en Estados Unidos con unos 140 millones de suscriptores, lo que lo ubica como uno de los tres grandes del sector junto a T-Mobile y AT&T.

Por este motivo algunos expertos apuntan a que la falla registrada este miércoles podría medirse en millones de usuarios afectados y no en miles tal y como se reportó en un primer momento.

