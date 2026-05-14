T-Mobile lanza planes eSIM para viajeros durante la Copa del Mundo FIFA 2026

Millones de aficionados al fútbol de todo el mundo viajarán a Estados Unidos este verano para vivir la Copa del Mundo FIFA 2026 en persona. Para que no pierdas ni un momento sin señal, T-Mobile Prepagado acaba de anunciar nuevos planes eSIM de corto plazo diseñados específicamente para visitantes internacionales, disponibles a partir del 18 de mayo de 2026.

¿Qué es el US Pass eSIM de T-Mobile?

El US Pass eSIM de T-Mobile Prepagado es una tarjeta SIM digital que se activa de forma completamente en línea, sin necesidad de ir a una tienda ni llenar formularios físicos. Los viajeros pueden comenzar a usarla en minutos desde cualquier smartphone compatible con eSIM, conectándose a la red 5G de T-Mobile en Estados Unidos, México y Canadá.

A diferencia de los planes de roaming tradicionales, el US Pass no genera cargos sorpresa: el precio es fijo y los beneficios están claramente definidos desde el inicio.

Los 4 planes disponibles desde el 18 de mayo

T-Mobile Prepagado lanzará cuatro opciones de US Pass eSIM para adaptarse a distintas duraciones de viaje. Todos los planes incluyen llamadas y textos ilimitados en EE. UU., México y Canadá, además de 50 GB de datos 5G premium en suelo estadounidense y 5 GB de datos de alta velocidad en México y Canadá.

Pase de 7 días ($25): 14 GB de hotspot móvil en Estados Unidos

Pase de 10 días ($30): 20 GB de hotspot móvil en Estados Unidos

Pase de 14 días ($35): 28 GB de hotspot móvil en Estados Unidos

Pase de 30 días ($50): 50 GB de hotspot móvil en Estados Unidos

Beneficios extra para los visitantes

Más allá de los datos, el US Pass eSIM incluye acceso a T-Mobile Tuesdays, el programa semanal de recompensas de la compañía con regalos y promociones exclusivas. Los viajeros también acceden a descuentos en autos rentados y recompensas en restaurantes, lo que lo convierte en una opción integral para quienes planean moverse entre las distintas sedes del torneo.

Los partidos de la Copa del Mundo 2026 se disputarán en 16 ciudades de EE. UU., México y Canadá, por lo que la cobertura trinacional del US Pass resulta especialmente útil para los fanáticos que planeen cruzar fronteras durante su visita.

¿Cómo activar el US Pass eSIM?

La activación es 100% digital y se puede hacer desde cualquier parte del mundo antes de abordar el vuelo. Solo necesitas un teléfono compatible con eSIM y seguir estos pasos:

Visita t-mobile.com/uspass desde tu smartphone Elige el plan que mejor se adapte a la duración de tu viaje Completa el proceso de activación en línea en minutos Escanea el código QR y conecta tu eSIM automáticamente

¿Para quién es ideal?

El US Pass eSIM es perfecto para cualquier viajero internacional que llegue a EE. UU. por un período corto y quiera una solución sencilla sin compromisos a largo plazo. Si planeas estar en el país durante más de dos semanas para ver varios partidos, el Pase de 30 días por $50 ofrece la mejor relación precio-datos, con 50 GB de hotspot móvil incluidos. Para visitas más breves de una semana o menos, el Pase de 7 días por $25 es una opción económica y suficiente para las necesidades básicas de conectividad.

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