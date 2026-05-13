FIFA implementará el antidopaje más completo de la historia en el Mundial 2026

La FIFA anunció que el Mundial 2026 contará con uno de los programas antidopaje más robustos del futbol internacional, luego de concretar acuerdos con las organizaciones antidopaje de México, Estados Unidos y Canadá con el objetivo de garantizar una competencia limpia y justa.

El organismo rector del futbol mundial detalló que la coordinación entre las agencias permitirá mantener procedimientos homogéneos en la toma de muestras y en los controles a los jugadores, todo bajo los lineamientos del Reglamento Antidopaje de la FIFA y el Código Mundial Antidopaje.

FIFA and USADA are thrilled to announce an expanded partnership for the FIFA World Cup 2026™, reinforcing a shared commitment to fair play: https://t.co/SrBi0w3olo @FIFAcom — USADA (@usantidoping) May 13, 2026

FIFA confirma alianza antidopaje para el Mundial 2026

La estrategia contará con la participación de la Agencia Antidopaje de Estados Unidos (USADA), Sport Integrity Canada y el Comité Nacional Antidopaje de México (MexNado), organismos que trabajarán de manera conjunta antes y durante la justa mundialista.

“Los grandes acontecimientos internacionales precisan de sólidas colaboraciones. Nuestra labor conjunta con USADA, Sport Integrity Canada y el Comité Nacional Antidopaje de México redoblará nuestros esfuerzos en la lucha contra el dopaje en todo el mundo y consolidará el compromiso de la FIFA con la competición justa y limpia”, afirmó Emilio García Silvero, director de la División de Servicios Jurídicos y Cumplimiento de la FIFA.

El directivo destacó que el objetivo principal será reforzar la transparencia y proteger la integridad del torneo que se celebrará en territorio mexicano, estadounidense y canadiense.

México tendrá un papel clave en los controles antidopaje

Juan Manuel Herrera, representante de la agencia mexicana, subrayó la relevancia de participar en un evento de la magnitud de la Copa del Mundo 2026.

“Respaldar la lucha contra el dopaje de la FIFA en México supone una responsabilidad muy especial” para “ayudar a salvaguardar la limpieza de la competición, de manera que la integridad del fútbol esté a la altura de la magia del fútbol mundial” en su país.

Por su parte, Travis T. Tygart, director general de USADA, resaltó la importancia de las alianzas internacionales para garantizar igualdad de condiciones entre todos los futbolistas participantes.

“Este tipo de alianzas internacionales entre organizaciones afines resultan fundamentales para garantizar que los jugadores honrados disfruten de igualdad de condiciones en un escenario global como la Copa Mundial”, apuntó.

Mientras tanto, Jeremy Luke, representante de la agencia canadiense, aseguró que “proteger la integridad del deporte requiere un trabajo coordinado”.

Así serán los controles antidopaje en el Mundial 2026

La FIFA explicó que cada Organización Nacional Antidopaje (ONAD) realizará controles fuera de competición en las semanas previas al arranque del torneo, bajo supervisión directa del organismo internacional.

Durante el Mundial 2026, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio, las agencias antidopaje de los tres países anfitriones colaborarán con oficiales de la FIFA en los controles realizados tanto fuera de competición como en los días de partido.

Los operativos estarán presentes en todos los estadios sede de la Copa del Mundo y buscarán reforzar la credibilidad del torneo más importante del futbol internacional.

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