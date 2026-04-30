Anuncian 18 “fan zones” para el Mundial 2026, pero la remodelación de la CDMX, muestra atraso

Mientras las obras de remodelación en sitios claves de la CDMX que tendrán injerencia en el ya cercano Mundial 2026, la jefa de gobierno Clara Brugada presentó el plan “La Ciudad, Una Gran Tribuna” en donde se implementarán 18 sitios públicos en las distintas alcaldías para la retransmisión gratuita de los partidos.

Dentro de este proyecto, solo siete sedes tendrán la posibilidad de transmitir los 39 días de duración de la competencia, la transmisión de los 104 partidos programados, mientras que los otros once se enfocarán en la difusión de los juegos de la selección de México y los encuentros más destacados de la justa mundialista en la primera fase de eliminación directa.

Recibimos en Coyoacán a nuestra Jefa de Gobierno, @ClaraBrugadaM, para la presentación de “Festivales Futboleros”, rumbo al #Mundial 2026. #CoyoacánEsLaSede 🏟️✨ pic.twitter.com/b174J47N5x — Giovani Gutiérrez (@giogutierrezag) April 30, 2026

Los centros de diversión para el Mundial serán ubicados en las diferentes alcaldías de la capital azteca, como el caso de Iztapalapa en la zona oriente, Cuauhtémoc en el primer cuadro de la ciudad, Coyoacán, Tlalpan y Xochimilco en el sur de la metrópoli azteca, donde se utilizarán espacios como parques, centros deportivos y plazas públicas.

Las normas para las “Fan Zone”

Para asistir a estas “Fan Zone” las autoridades de la CDMX dieron a conocer las reglas a través de la secretaria de Turismo, Alejandra Fraustro

Entrada totalmente gratuita.

Ley seca: Estará estrictamente prohibida la venta y el consumo de alcohol para garantizar la seguridad de los asistentes.

Clara Brugada presenta festivales futboleros; busca el récord Guinness de la ola más grande del mundo 🌊🇲🇽⚽https://t.co/RnCpK1h6ZH — Milenio (@Milenio) April 30, 2026

Además del fútbol, las sedes ofrecerán una cartelera cultural, actividades deportivas recreativas y una variada oferta gastronómica local, transformando los espacios públicos en centros de entretenimiento integral.

El tiempo se les vino encima para la remodelación de la CDMX

Mientras la Ciudad de México se apresta para generar un hito histórico con su tercera inauguración mundialista, las autoridades encabezadas por Clara Brugada tienen un gran trompo sobre la uña con las obras de remodelación de zonas claves de la metrópoli como el Metro, Avenidas y Transporte Público.

🌎🔥 ¡EL MUNDIAL SE VIVE EN GRANDE!



Habrá 18 Fan Zones para disfrutar los 104 partidos totalmente GRATIS 🤯⚽



Aquí te contamos 👇https://t.co/fRqTSNqeaV pic.twitter.com/qEOrbdlVFi — Esto en Línea (@estoenlinea) April 30, 2026

Para colmo de males, la obra insignia para acceder al Estadio Banorte (Azteca), como la Calzada de Tlalpan, que une el centro de la capital con el sur de la CDMX, donde se encuentra este icónico escenario, ha generado una gran controversia por la construcción de una ciclovía que complicó el tránsito vehicular sin que hasta el momento se observe un beneficio para desahogar la saturación de vehículos y que para el Mundial amenaza con convertirse en un dolor de cabeza.

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