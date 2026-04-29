Armando Achundia aprueba la disposición de la FIFA de impedir que los jugadores se tapen la boca con la mano

Armando Archundia, extitular de la Comisión de Árbitros del fútbol de México y con una vasta experiencia a nivel local e internacional en Mundiales de la FIFA aseguró en entrevista con La Opinión que la disposición de la FIFA sobre impedir que los jugadores se tapen la boca con la mano será un beneficio en la lucha contra el racismo en el fútbol a partir del Mundial 2026.

“Es un tema para impedir el uso de las palabras discriminatorias, esas que menoscaban a los jugadores, sobre todo a los de color, y eso es lo que está prohibiendo en este caso la International Board, que es la que se encarga de manejar el uso de la reglamentación en los partidos regulados por la FIFA”.

La 'Ley Vinicius' podría entrar en vigor en el Mundial 👨‍⚖️ https://t.co/TtnD4e31Fo — MARCA (@marca) April 28, 2026

cuando existe una controversia o discusión con otro jugador. Lo que se pretende es que se lea perfectamente lo que se dice con los labios y poderlo detectar con la tecnología y las cámaras que existen.

La disposición denominada “Ley Vinicius” tiene el objetivo de impedir sucesos como el del delantero brasileño Vinicius Junior del Real Madrid y Luca Pastrianni del Benfica de Portugal, en donde el brasileño pidió la intervención de sus compañeros y del silbante para impedir que el tema escalara a otos niveles, pero sobre

Añadió sobre este tema que: “Todo se puede percibir y que no haya jugadores que utilicen palabras racistas y que después digan, “No, yo no dije nada, dije otra cosa.” Entonces, una vez que ya no se tapen la boca, pues se sabrá qué es lo que se dice”.

Archundia expuso que era necesario que se regulara este tipo de actos de los jugadores, sobre todo por el abuso en que se estaba incurriendo, como el caso más reciente que acaparó la atención mediática, en el que se vieron inmersos el brasileño Vinicius Jr. del Real Madrid y el argentino Lucas Pestrianni del Benfica de Portugal en duelo de ida de los playoffs de la UEFA Champions League, el pasado mes de febrero.

¡NUEVAS REGLAS POR CASO VINICIUS! ⚽👀



A partir del Mundial 2026, cualquier jugador que se tape la boca para insultar podrá ser expulsado. La llamada “Ley Vinicius-Prestianni” busca acabar con los insultos ocultos en la cancha.



Además se castigará a quien abandone el campo en… pic.twitter.com/XZBkWGwspU — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 29, 2026

Ambos jugadores se vieron envueltos en esta controversia, en donde el delantero brasileño se quejó de conducta racista e insultos homofóbicos del jugador argentino, provocando que la UEFA iniciara una investigación a fondo y al final, determinara una sanción de seis partidos de suspensión contra el jugador del cuadro luso.

La naturaleza del acto escaló a un nivel que involucró a otros jugadores como el francés Kylian Mbappé, compañero de Vinicius Jr y que generó una gran polémica a nivel mundial, porque jamás se pudo comprobar a ciencia cierta si había existido algún insulto, pues se asegura que Prestianni le dijo mono a Vini Jr, pero tampoco se pudo señalar con exactitud.

💥 División por la LEY VINICIUS



La FIFA quiere prohibir que los jugadores se tapen la boca al hablar para que no sucedan más incidentes racistas como el de Prestianni con Vinicius



Mientras, voces discordantes de la UEFA defienden el derecho de los futbolistas a proteger sus… pic.twitter.com/hQyc5LOf8F — Madrid Sports (@MadridSports_) April 28, 2026

Después de estos sucesos se dio paso a la Ley Vinicius, en donde los jugadores exigen una postura más radical con respecto a la aplicación de las normas en contra del racismo, sobre todo porque se ha convertido en un auténtico cáncer que amenaza contra la estabilidad del fútbol.

Una herramienta muy útil para luchar contra el racismo”

Archundia dijo que más que una herramienta para el arbitraje o los silbantes, será para la gente que sanciona, la que aplica los castigos, porque ya hay ocasiones en que el árbitro no se va a percatar de lo que le dice uno; si la jugada está de la portería sur y los jugadores se quedan en la portería norte, pues es difícil que el árbitro lo vea o el árbitro asistente, pero el VAR también podría este ayudar, sobre todo en los países que tienen esa herramienta”.

El extitular del arbitraje dijo que esta medida permitirá que los jugadores se contengan más en sus reclamos, que muchas veces ha derivado en decisiones equivocadas y no apegadas a la realidad de lo que sucede en el juego.

“Si se pudiera leer los labios, lo que dicen, pero va más por eso que las Comisiones Disciplinarias, pues sigan de oficio este tipo de situaciones y con todas las herramientas y elementos que tengan, pues puedan sancionar al jugador que infrinja la ley.

Dijo que la decisión le otorga al árbitro la posibilidad de expulsar de inmediato al infractor y no esperar a que se genere una investigación para determinar si hubo o no insultos racistas. “De acuerdo a lo que dice la International Board, puede mostrar la tarjeta roja si él lo estima pertinente al escuchar alguna palabra ya sea homofóbica, discriminatoria, en fin, lo que él considere que no está dentro del reglamento y tiene que sancionar como corresponde

LEY VINÍCIUS



🟥A partir del Mundial 2026 habrá tarjeta roja para los jugadores que se tapen la boca durante disputas verbales.



✅La IFAB aprobó por unanimidad sancionar con expulsión a los futbolistas que intenten ocultar conductas violentas o comportamiento discriminatorio al… pic.twitter.com/0W5fjgjeht — Tigo Sports (@TigoSportsPY) April 29, 2026

Finalmente expuso que se trata de hacer al fútbol mucho más incluyente y el combate al racismo es el primer paso: “La FIFA busca que no haya gritos de racismo o alguna situación muy parecida, pues aquí se trata de cuidar la integridad del jugador y si los gritos homofóbicos son combatidos de esta manera como el uso del agua en los encuentros.

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