La CDMX será blindada durante la Copa del Mundo con 113 mil cámaras de videovigilancia

En los momentos que se cuestiona la terminación a tiempo de las obras de remodelación en varias zonas de la CDMX, inclusive en el Estadio Azteca, las autoridades de esta urbe presumieron el gran dispositivo de seguridad para la protección en el próximo Mundial con el uso de 113 mil cámaras de video vigilancia.

Para las autoridades del gobierno de la Ciudad de México, sin duda será una prioridad la erradicación de la violencia y salvaguadar la integridad física de los visitantes en la justa mundialista en un esfuerzo de proyectar una imagen de control y vigilancia en toda la urbe azteca.

Esta tarde, nuestra titular, @Jualicra, realizó un recorrido por las inmediaciones del Estadio Azteca, el cual será sede del Mundial 2026.



En el recorrido también estuvieron el alcalde de @Alcaldia_Coy y titulares de @turismocdmx, @SGIRPC_CDMX, @C5_CDMX, @SOBSECDMX del @GobCDMX.… pic.twitter.com/ekrXMYNQww — Secretaría del Medio Ambiente (@SEDEMA_CDMX) March 5, 2025

Para tal efecto, el coordinador general del C5, Salvador Guerrero Chiprés aseguró que están listos para hacer frente a un evento de esta magnitud con un dispostivo donde se echará mano de los recursos humanos y tecnológicos para poder preservar la seguridad de los asistentes al evento universal.

“El C5 es contribuyente del proceso de securitización de la capital nacional, no solamente para el Mundial, que es un evento pasajero, sino como parte de un modelo permanente de vigilancia, supervisión y reacción institucional que coloca a la Ciudad de México en el primer lugar de videovigilancia en todo el continente, incluso por encima de ciudades que suelen ponerse como referencia internacional como Nueva York, Atlanta o Washington”, dijo el funcionario gubernamental.

Expuso que en la CDMX existe un enorme número de cámaras que serán claves en la vigilancia del magno evento del fútbol mundial: “Estamos hablando de 113 mil 814 cámaras operadas y monitoreadas, además de más de 30 mil cámaras nuevas instaladas recientemente; esto significa una capacidad superior en 50 por ciento al sistema del Estado de México, que es la segunda entidad más securitizada, y muy por encima de estados como Nuevo León o Jalisco”.

Dispositivo avalado por organismos internacionales

El funcionario también expuso que el dispositivo de seguridad ha sido avalada por organismos internacionales, así como representantes de la FIFA: “En comparación con ciudades como Nueva York, Atlanta, Londres o Manchester, la capacidad de coordinación cotidiana que tenemos en la Ciudad de México es mucho más dinámica, mucho más ejecutiva y supervisada diariamente, porque existe una interacción constante entre dependencias que permite reaccionar con rapidez ante cualquier escenario”, explicó.

También comentó que el aparato de seguridad coadyuva a todos los organismos de seguridad del país: “La ciudad no solamente está securitizada, sino que se encuentra en un proceso permanente de revisión de sus protocolos; siempre hay que ajustar, incluso cuando los mecanismos están muy avanzados, porque el sentido común y la capacidad institucional de reacción deben acompañar cualquier estrategia de seguridad”, señaló.

Destacó que este sistema de vigilancia de la CDMX también ha recibido el visto bueno por parte de delegaciones extranjeras, pero que nada funcionará sin la colaboración del contexto social: “Puede haber muchas cámaras, puede haber muchos policías y muchas instancias federales, pero los reportes de la ciudadanía son vitales; los sistemas más seguros del mundo han fallado cuando no existe participación activa de la gente, por eso es fundamental que la población confíe, reporte, comunique y utilice los canales de emergencia”.

Para finalizar reiteró que en el Mundial la seguridad será una prioridad, pero que todo dispositivo requiere del aporte social para que funcione en todos sentidos: “La suma de tecnología, policía, trabajo de inteligencia y participación social asegura la serenidad en el desarrollo de un evento de escala global como la Copa del Mundo”, finalizó.

