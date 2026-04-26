Cuánto dinero necesitas en EE.UU. para completar el álbum del Mundial 2026

Completar el álbum del Mundial 2026 es un reto que los aficionados siempre quieren cumplir, y en Estados Unidos no será la excepción, considerando además que es una de las tres sedes oficiales, junto a Canadá y México. Sin embargo, alcanzar el objetivo implica un gasto de dinero que puede variar según la suerte que van arrojando los sobres.

El álbum de Panini contará por primera vez con 112 páginas, evidenciando la ampliación del torneo, que ahora dio cupo a 48 selecciones. Asimismo, incluirá espacios para 980 stickers o cromos.

Sin embargo, aquí hay un detalle clave: cada sobre contará con siete stickers en lugar de cinco, que era la cantidad convencional desde hace muchos años. Se trata de un ajuste lógico, ya que ahora la colección es mucho más extensa.

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Cuánto dinero necesitas para completar el álbum del Mundial 2026

Si vamos a las matemáticas precisas, 980 stickers equivalen a 140 sobres, pero cada uno cuesta cerca de $2.80 dólares cuando los adquieres de forma individual. Esto significa que, si estás dispuesto a llenarlo, es preferible que compres por caja.

Por ejemplo, la página oficial de Panini vende en EE.UU. la caja de 25 sobres por $50 y la de 50 paquetes en $100, por lo que cada sobre te sale en $2, un ahorro significativo si vas sobre por sobre.

Al hacer el cálculo, tendrías que pagar $280 dólares para hacerte con los 140 sobres que se traducen en los 980 espacios a pegar en el álbum. Ojo, esto sin contar el costo oficial del álbum como tal ($5 tapa blanda y $25 tapa dura).

Pero aquí es donde viene la parte más difícil (y divertida) del reto: las tarjetas repetidas. Es obvio que vas a tener un lote grande de escudos, estadios y jugadores repetidos, por lo que tendrás que intercambiarlas con otros coleccionistas.

Hay quienes se aventuran hasta donde puedan económicamente, con menos o más suerte que otros, sin embargo, si quieres llenar todos los espacios ya sabes cuánto vas a necesitar obligatoriamente.

Tu objetivo principal es llegar a los 140 sobres (980 stickers), el resto es cambiarlas sabiamente con tus amigos, conocidos o oficionados.

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