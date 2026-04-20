Álbum del Mundial 2026: cuándo saldrá a la venta en EE.UU., precios de sobres y más

Los fanáticos del fútbol se frotan las manos con el álbum del Mundial 2026, que tendrá la edición más larga de la historia (ahora son 48 selecciones). A través del sitio web oficial de Panini, para Estados Unidos, ya pueden visualizarse algunos de los productos, como el álbum tapa blanda y las cajas de 25 y 50 sobres con stickers.

Al momento de esta publicación, la plataforma indicaba que faltan dos días para el lanzamiento oficial, por lo que estará disponible a partir del miércoles 22 de abril.

“Incluye páginas dedicadas a cada selección nacional, con espacios para jugadores, información del equipo y diseños de grupos del torneo para el formato ampliado de 48 naciones”, se lee en la información del producto principal.

Asimismo, destaca: “El álbum Panini 2026 está diseñado para albergar todas las pegatinas disponibles en Estados Unidos. Tanto si buscas completar una colección básica, una colección paralela o simplemente disfrutar de la emoción de coleccionar, este álbum es la base perfecta”.

Lee también: Mundial 2026: las 10 leyendas que jugarán su última Copa del Mundo

Cuánto costará el álbum del Mundial 2026 de Panini y los stickers

Según reseña el diario Marca, la información preliminar de venta indica que el álbum de tapa blanda costará $5.99 dólares, mientras que la versión tapa dura asciende a $25.

Por su parte, se espera que cada sobre de stickers cueste entre $2.50 y $2.99 dólares. En la página de Panini ya está disponible en preventa una caja de 50 sobres por $134.95.

En México, el álbum de tapa dura tendrá un valor de 349 pesos y cada sobre 25 pesos.

Las barajitas del Mundial tienen una capa autoadhesiva en la parte trasera: quitas el papel protector y puedes pegarla en tu álbum. Crédito: Octavio Parra | Shutterstock

Cada sobre tendrá siete stickers en lugar de cinco

El álbum contará por primera vez con 112 páginas, evidenciando la ampliación del torneo, que ahora dio cupo a 48 selecciones. Asimismo, incluirá espacios para 980 stickers o cromos.

Sin embargo, aquí hay un detalle clave: cada sobre contará con siete stickers en lugar de cinco, que era la cantidad convencional desde hace muchos años. Se trata de un ajuste lógico, ya que ahora la colección es mucho más extensa.

De acuerdo con cálculos publicados por el diario El Universal, el álbum del Mundial 2026 requerirá 140 sobres (sin tarjetas repetidas), mientras que en el Mundial 2022 se necesitaban 144, una diferencia que, aunque se vea pequeña, impacta directamente en el gasto total.

Para completar el álbum, un anhelo para muchos coleccionistas, no solo te centres en comprar sobres de stickers, recuerda que también puedes (y debes) intercambiar los cromos repetidos con otros aficionados. Esto no solo facilita el proceso, sino que crea amistades en común.

Intercambiar los stickers repetidos con otros coleccionistas es parte de la experiencia de completar el álbum Panini de los Mundiales. Crédito: Arths_da_ju | Shutterstock

Te puede interesar:

· Así es el hotel cinco estrellas de México donde se hospedará Cristiano Ronaldo en el Mundial

· Los 14 partidos del Mundial 2026 que se disputarán en LA y Santa Clara: equipos y fechas

· Qué rivales podrían tocarle a México si supera la fase de grupos del Mundial 2026