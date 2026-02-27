Mundial 2026: las 10 leyendas que jugarán su última Copa del Mundo

El Mundial 2026 en Canadá, México y EE.UU. representa una gran oportunidad para muchos debutantes, como será el caso de Erling Haaland con la selección de Noruega; Lamine Yamal con España y Endrick con Brasil. Sin embargo, también es escenario de nostalgia para los jugadores que, muy posiblemente, disputen su última Copa del Mundo.

Ahora con 48 países en lugar de 32, el reto es mucho mayor, ya que hay más partido e incluso “mejores terceros”. Será un Mundial repleto de sorpresas por su atrevido formato, y ganarlo podría significar un mérito más amplio.

Lionel Messi ya lo obtuvo en 2022, en una infartante final contra Francia que se definió en la tanda de penales. Por su parte, Cristiano Ronaldo enfrenta su última oportunidad para conseguirlo, con 41 años, el brazalete de capitán y un equipo de Portugal que demuestra ser el más fuerte de la última decada. Incluso, viene de derrotar a España en la UEFA Nations League. El lujoso hotel en México donde se alojará CR7.

Pero Cristiano no está solo, porque hay otros futbolistas de élite que están en su mismo objetivo: ganar la Copa del Mundo antes del retiro. A continuación, una lista de las leyendas que disputarán su último Mundial.

Después de una Eurocopa (2016) y dos UEFA Nations League (2019-2025), Cristiano Ronaldo busca ganar un anhelado Mundial para Portugal. Crédito: Peter Morrison | AP

10 grandes futbolistas que jugarán su último Mundial

Lionel Messi (Argentina)

A sus 38 años (cumplirá 39 durante el torneo), el actual campeón del mundo ha dejado abierta la posibilidad de defender su título en 2026, lo que marcaría su sexta y definitiva participación.

Cristiano Ronaldo (Portugal)

El astro portugués ha confirmado que el Mundial 2026 será su último gran torneo con la selección. Con 41 años, buscará cerrar su histórica carrera con el único trofeo que le falta.

Luka Modrić (Croacia)

El eterno mediocampista croata, de 40 años y actualmente jugando en el AC Milan, planea retirarse del fútbol internacional tras liderar a su país una última vez en 2026.

Neymar Jr. (Brasil)

Tras insinuar que su retiro está cerca, el “10” brasileño busca en 2026 su “último baile” para intentar conquistar el esquivo trofeo mundial y definir su legado con la Canarinha. Tiene 34 años.

Si las lesiones no lo maltratan, como en gran parte de su carrera, Neymar Jr. intentará guiar el ataque de Brasil en el Mundial 2026. Crédito: Andre Penner | AP

Robert Lewandowski (Polonia debe superar el repechaje)

A pesar de los rumores de renuncia previa por diferencias técnicas, el delantero del FC Barcelona sigue apuntando al Mundial 2026 como el cierre de su etapa profesional de élite. Cumplirá 38 años en agosto.

Kevin De Bruyne (Bélgica)

El mediocampista, ahora en el Napoli, sigue siendo el pilar de Bélgica y, a sus 34 años, 2026 representa su última oportunidad real de éxito mundialista con su selección.

James Rodríguez (Colombia)

El capitán colombiano ha expresado su deseo de retirarse de las citas mundialistas tras esta edición, buscando dejar a su país en lo más alto tras un resurgimiento en su nivel. Cumplirá 35 años en julio.

Kevin De Bruyne, Robert Lewandowski y James Rodríguez, líderes de sus selecciones. Crédito: Geert Vanden / Czarek Sokolowski / Jacob Kupferman | AP

Mohamed Salah (Egipto)

Como la máxima figura histórica del fútbol egipcio, Salah llegará a 2026 con 34 años (llegará a 35 en junio), siendo esta probablemente su última gran oportunidad de trascender en un escenario global.

Son Heung-min (Corea del Sur)

El emblema del fútbol asiático es otro de los veteranos señalados para despedirse de los Mundiales en esta edición, liderando a una generación coreana competitiva. Cumplirá 34 años en julio.

Virgil van Dijk (Países Bajos)

El capitán neerlandés ha confirmado que liderará a su selección hasta el Mundial 2026. A sus 34 años (cumplirá 35 en julio), y tras renovar con el Liverpool hasta 2027, este torneo representa su despedida definitiva de la “Oranje” en la máxima cita.

Virgil van Dijk, Mohamed Salah y Son Heung-min anhelan darle a sus países una Copa del Mundo que sería histórica. Crédito: Patrick Post / Khalid Elfiqi / Lee Jin-man | AP

Otros futbolistas de élite que también podrían disputar su último Mundial son: Sadio Mané (34), Enner Valencia (36), Christian Eriksen (34); si Dinamarca supera el repechaje, Kyle Walker (36), Harry Kane (cumple 33 en julio), Dani Carvajal y Guillermo Ochoa (40).

