Miembros de Costco ahora podrán realizar pedidos en línea usando T-Mobile y recibir los beneficios

Tras varios meses de pérdidas, ahora uno de los operadores de redes inalámbricas más grandes y principales de Estados Unidos, T-Mobile, está llamando la atención de sus clientes, especialmente los de Costco, con el propósito de afirmar la fidelización en su negocio de telefonía móvil.

Los clientes de Costco con membresías de $65 anuales que se cambien de AT&T/Verizon a T-Mobile. La compañía les dará tarjetas de regalo Costco gratis de hasta $475; la diferencia es que antes el cambio se realizaba en tiendas; ahora se podrá hacer totalmente en línea.

De acuerdo con el comunicado, los miembros de Costco que activan su dispositivo actual o financian uno nuevo con una nueva línea de T-Mobile podrían recibir una tarjeta de regalo de Costco de $75, mientras que aquellos que actualizan su dispositivo T-Mobile obtendrán una tarjeta de regalo de Costco de $100.

Por otro lado, aquellos miembros de Costco que se cambien a T-Mobile y activen en su nuevo teléfono el plan Experience Beyond recibirán una tarjeta Visa prepago de $250 o una tarjeta Costco Digital Shop de $150.

Otro de los beneficios que está ofreciendo T-Mobile para los miembros de Costco es que ya no tendrán un cargo por conexión de $35 al agregar una nueva línea o actualizar el dispositivo, y además los socios de la cadena minorista también podrán disfrutar de las ventajas al comprar un reloj o una tableta de T-Mobile y activar una nueva línea en un plan, tendrán una tarjeta de regalo de Costco de $25.

Todo esto se podrá realizar accediendo a la pestaña “Comprar en T-Mobile” en el sitio web de Costco y ahí iniciar sesión en su cuenta de club de miembros, donde los clientes serán redirigidos a la página web de T-Mobile, donde, después de varios pasos y verificación de datos, se vincularán ambas cuentas.

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