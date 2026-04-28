Asesinan a empleado de Costco en Ohio tras confrontar a hombre armado en estacionamiento

Un empleado de la cadena Costco fue asesinado a tiros el sábado en el estacionamiento de una de sus tiendas en Strongsville, en Ohio.

La víctima, identificada como Randy Corrigan, de 61 años, fue hallada con múltiples impactos de bala en el pecho y el brazo derecho cuando agentes del Strongsville Police Department llegaron al lugar alrededor de las 5:45 pm, según WOIO.

Intentos de auxilio y fallecimiento

Antes de la llegada de las autoridades, varios ciudadanos intentaron brindarle primeros auxilios. Posteriormente, los agentes iniciaron maniobras de emergencia al constatar que Corrigan aún estaba consciente, aunque su estado se deterioraba rápidamente.

El herido fue trasladado al MetroHealth Medical Center, donde falleció a causa de las heridas.

En el lugar fue detenido Christian Bryant, de 22 años, originario de Texas, quien enfrenta cargos de asesinato.

Testigos indicaron que el sospechoso caminaba hacia la entrada del establecimiento con un cargador tipo tambor visible. Según documentos judiciales, Corrigan se acercó para advertirle que no podía ingresar armado al local.

Secuencia del tiroteo

De acuerdo con la investigación preliminar, Bryant habría sacado un arma semiautomática y disparado inicialmente una vez contra la víctima, para luego efectuar múltiples disparos de forma consecutiva.

Las autoridades también señalaron que Corrigan portaba una navaja en el momento del enfrentamiento.

El acusado alegó que actuó en defensa propia, afirmando que fue abordado “sin razón” por un hombre con un cuchillo. Sin embargo, el tribunal le recomendó no emitir declaraciones sin la presencia de su abogado.

El caso fue presentado ante el tribunal municipal de Berea, donde el juez Sean Kilbane fijó una fianza de 5 millones de dólares para el acusado.

La investigación será elevada a un gran jurado, mientras las autoridades continúan recopilando pruebas.

Familiares de Corrigan lo describieron como un hombre solidario, dedicado al cuidado de su madre de 86 años, de quien era el principal sostén.

Además, destacaron su compromiso con su trabajo y su carácter afable con compañeros y clientes.

Una campaña de recaudación organizada por su sobrina ha reunido más de $25,000 dólares para cubrir los gastos funerarios.

Las autoridades reiteraron que el proceso judicial determinará las responsabilidades penales en un caso que continúa bajo investigación.

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