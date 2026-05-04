Costco agrega nueva opción en su icónico combo de hot dog de $1.50: ¿Les gustará a sus clientes?

Durante más de 40 años, el icónico combo de hot dog de $1.50 de la cadena minorista Costco se ha mantenido sin cambios, y pese a que la economía ha sufrido fuertes desajustes, el precio sigue siendo asequible para sus más fieles clientes.

Popularmente, el combo incluye un tradicional hot dog de carne de res de un cuarto de libra acompañado de una soda de 20 onzas, la cual podía recargarse gratis. Sin embargo, recientemente, el minorista está agregando una nueva opción al menú.

Ahora los comensales no solo podrán disfrutar del alimento con el refresco, sino que también podrán elegir una botella de agua Kirkland Signature de 16.9 onzas y todo por el mismo precio de $1.50. El cambio también se produce meses después de que Costco anunciara que ahora sus bebidas serán de Coca-Cola en lugar de Pepsi.

En declaraciones del año pasado, Gary Millerchip, director financiero de Costco, aclaró algunas especulaciones sobre el precio de sus productos, confirmando que en especial el precio de los perros calientes se seguirá manteniendo tal cual desde sus inicios en los 80s pese a la inflación.

Ya algunos usuarios en Reddit han confirmado este cambio del minorista; lo que no se tiene confirmado es si ya se está realizando en todas las ubicaciones o solo en algunos establecimientos del país.

No obstante, para acceder a los patios de comidas de Costco, los clientes requieren de una membresía, una política estricta que ha tenido el minorista desde el 2024.

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