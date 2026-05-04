McDonald’s está eliminando discretamente las máquinas expendedoras de refrescos de autoservicio

En medio de un esfuerzo por seguir modernizando sus restaurantes, la cadena de comida rápida McDonald’s ha estado eliminando discreta y progresivamente las máquinas expendedoras de refrescos en modalidad de autoservicio en las distintas ubicaciones del país.

De acuerdo con un comunicado de la compañía, el objetivo de estos cambios es adaptarse a los nuevos hábitos de consumo de sus clientes, quienes cada vez están inclinándose por servicio para auto y domicilio que el consumo dentro de los mismos locales, por lo que se espera que la transición se logre completamente en 2023 a medida que los restaurantes se remodelen.

Aunque para la cadena especializada en hamburguesas este cambio es un paso a la modernización, para los clientes es todo un reajuste a la comodidad de autoservicio a la que ya estaban acostumbrados.

Si bien las estaciones de autoservicio, especialmente las de bebidas, han caracterizado a muchos restaurantes de comida rápida en los últimos años, ahora la modalidad de los nuevos establecimientos es prepararle al cliente su bebida detrás del mostrador, esto con el fin de mantener el control del inventario, las porciones, la limpieza y mantenimiento de estas máquinas de autoservicio; priorizando a la vez la eficiencia y pedidos digitales.

McDonald’s estrena una línea de bebidas especiales

Por otra parte, recientemente McDonald’s amplió su menú de bebidas presentando nuevos sabores de refrescos y sodas artesanales, las cuales estarán disponibles a partir del próximo miércoles 6 de mayo.

Entre los nuevos sabores que se podrán disfrutar destacan: Mango Pineapple Refresher, Blackberry Passion Fruit Refresher, Strawberry Watermelon Refresher, Sprite Berry Blast, Orange Dream y Dirty Dr Pepper. “Seis sabores de frescos para diferentes estados de ánimo, momentos y estilos: hay una bebida para cada vibra”, destaca el comunicado.

Además, los clientes también podrán obtener portavasos inspirados en cada bebida en una edición limitada diseñados por Susan Alexandra; cada uno incluye una tarjeta Arch Card de McDonald’s de $10 para disfrutar la experiencia.

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