Papa Johns anuncia el cierre de cientos de sucursales por bajo rendimiento

A través de un comunicado publicado esta semana, una de las mayores cadenas de pizzerías de Estados Unidos, Papa Johns, anunció el cierre de cientos de sus restaurantes ante la caída de sus ventas y bajo rendimiento.

Ravi Thanawala, director financiero de Papa Johns y presidente de las operaciones de la cadena en Norteamérica, comentó que los restaurantes afectados por el cierre son aquellos que no están cumpliendo con las expectativas de la marca y carecen de camino claro para la mejora financiera sostenible.

De acuerdo con el comunicado de Papa Johns, el cierre será de aproximadamente 300 restaurantes en el país que esperan dejen de operar para finales del 2027. “Estamos buscando ubicaciones donde podemos transferir efectivamente las ventas a un restaurante cercano”, dijo Thanawala.

Según su informe anual, la cadena de pizzerías contaba con unos 3,500 locales para el cierre del año pasado; sin embargo, los cambios en los hábitos de los consumidores reflejados en los análisis de los últimos trimestres no solo han provocado el cierre de sus locales, sino el recorte del 7 % de su plantilla corporativa.

Ante los datos de los informes, el director ejecutivo, Todd Penegor, indicó que estos resultados están reflejando un contexto de consumo débil y un entorno promocional elevado, destacando que la cadena ha registrado una caída de sus ventas del 5.4 %.

En los últimos meses, el CEO ha estado trabajando en el menú con el propósito de hacer la oferta más atractiva para los clientes, por lo que lanzó al mercado una nueva pizza a la plancha, con la que busca además estar a la par de su mayor competencia, Pizza Hut, que también está llevando a cabo estrategias de marca tras el cierre de 250 locales en medio de una caída de sus ventas.

Por su parte, Domino‘’’s Pizza se mantiene liderando el mercado; la cadena recientemente indicó que sus ventas han aumentado hasta un 3.7 % y se debe a una mejor campaña publicitaria y ofertas.

