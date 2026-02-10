El CEO de Chipotle insinúa un aumento de precios y se enfoca en clientes de alto ingreso

Recientemente, el director ejecutivo de la cadena de restaurantes estadounidense Chipotle, Scott Boatwright indicó que a partir de los próximos meses la compañía se enfocará en comensales de altos ingresos esto en medio de una serie de ajustes a los precios en el menú en un intento por atraer a más clientes.

Muchas cadenas de comida rápida en los últimos años han informado de una caída considerable en sus ventas debido a la elevada inflación que llevó a gran parte de la población a cambiar sus hábitos de consumo, por esa razón, muchas compañías han optado por reducir el costo de sus menús con el propósito de mantener y atraer a más comensales y estar a la par de su competencia.

No obstante, esta semana Boatwright indicó que aproximadamente el 60% de sus clientes tienen ingresos por encima de los $100,000 dólares al año, por lo que se enfocará en ese público.

“Esto nos da la confianza de que podemos conectar con ese grupo de una manera más significativa, para impulsar un rendimiento de transacciones realmente significativo durante el año”, dijo el Ceo.

Boatwright declaró, además que la mayoría de sus clientes actuales son jóvenes que buscan comida más limpia con ingredientes más sofisticados y con alto contenido proteico. “Somos lo que ellos quieren comer, y vamos a aprovechar eso de la manera más relevante”, destacó.

Basándose en esto, la cadena de restaurantes especializada en cocina tex-mex mencionó que ha lanzado un nuevo menú con opciones más atractivas para sus clientes. “La compañía busca acercarse a esos consumidores con innovación de marca, innovación de menú y realmente darles razones más convincentes para venir”, comentó el director ejecutivo.

