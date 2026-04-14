McDonald’s anunció un nuevo cambio agregando bebidas artesanales en su menú

Para esta temporada de primavera, la cadena de comida rápida más famosa de Estados Unidos, McDonald’s, anunció un cambio en su menú con nuevas propuestas en bebidas.

Según un comunicado de la compañía, a partir del mes de mayo se agregarán bebidas artesanales. “El próximo mes, aprovecharemos esa pasión con una nueva era de bebidas, que incluirá una variedad de refrescos y sodas artesanales que se lanzarán en todo el país”, dijo.

También se espera que para finales de año se integren al menú algunas bebidas energéticas. “El cariño de nuestros fans por las bebidas de McDonald’s es inmenso, desde su apoyo incondicional al regreso de Hi-C Orange Lavaburst hasta la creación del icónico ‘Spicy Sprite’”, agregó en el comunicado.

De acuerdo con el anuncio del gigante de comida rápida, en la lista de las nuevas bebidas se incluirán un Dirty Dr Pepper y un Mango Pineapple Refresher; además, indicó que con este cambio también ofrecerá precios más bajos que los de la competencia.

McDonald’s comentó que estos ajustes a su menú también se generaron luego de que hace un año la cadena cerrara CosMc’s, su extensión especializada en bebidas, por lo que ha estado probando varias combinaciones con el propósito de seguir manteniendo el interés de sus comensales, especialmente en los clientes más jóvenes.

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