Burger King busca contratar 60,000 trabajadores: cuánto paga

Con miles de vacantes abiertas en todo Estados Unidos, Burger King está apostando fuerte por ampliar su plantilla laboral en 2026, una oportunidad que podría interesar especialmente a quienes buscan empleo en el sector de comida rápida. La cadena anunció una contratación masiva que incluye desde puestos básicos hasta cargos de supervisión, lo que ha llamado la atención de propios y extraños, especialmente en un contexto laboral complicado.

De acuerdo con un comunicado oficial, desde el pasado 2 de abril, Burger King inició una campaña nacional de reclutamiento con el objetivo de sumar hasta 60,000 nuevos empleados. Estas posiciones estarán distribuidas en cerca de 6,500 restaurantes en todo el país, lo que refleja el tamaño de la operación y la necesidad de personal en distintas áreas.

La compañía explicó que esta expansión responde a una serie de avances recientes que han fortalecido su marca. Según el propio comunicado, estos logros han ayudado a reposicionar a sus restaurantes como un destino atractivo tanto para clientes como para trabajadores, impulsando así la necesidad de contratar más personal.

“Ahora necesitamos gente estupenda que nos ayude a mantener ese impulso: personas apasionadas, trabajadoras y genuinamente amables”, señaló Tom Curtis, presidente de Burger King, en el comunicado. “Una cálida bienvenida es fundamental, y los miembros del equipo que aportan esa energía cada día son el corazón de lo que hace que la experiencia Burger King sea especial”.

¿Te interesaría formar parte del equipo de Burger King? Quizás te interese saber más detalles, como cuánto se paga por hora y cómo aplicar a sus vacantes.

¿Cuánto paga Burger King por hora?

Uno de los puntos más relevantes para quienes buscan empleo es el salario. Según datos del sitio especializado Indeed, el sueldo promedio por hora para un empleado en Burger King en Estados Unidos es de $13.76 dólares. Sin embargo, este monto puede variar dependiendo de la ciudad.

Por ejemplo, en Boston se reportan algunos de los salarios más altos, con pagos de hasta $16.91 dólares por hora, mientras que en Columbus, Ohio, el promedio alcanza los $14.87 dólares por hora. Estas diferencias suelen estar relacionadas con el costo de vida y la demanda laboral en cada región.

En el caso de puestos de mayor responsabilidad, como los gerentes, el ingreso también cambia. El promedio por hora para estos cargos es de $16.38 dólares, aunque en algunas ciudades los salarios anuales pueden ser considerablemente más altos. Indeed señala que lugares como Chicago, Los Ángeles y Atlanta ofrecen algunos de los mejores ingresos para estos puestos, superando los $100,000 dólares anuales.

¿Qué otros beneficios ofrece Burger King?

Además del salario, trabajar en Burger King en Estados Unidos puede incluir otros beneficios que resultan atractivos. Uno de los más comunes es el acceso a alimentos con descuento durante el turno, lo que ayuda a reducir gastos diarios; en algunos casos, incluso se ofrece comida sin costo para ciertos puestos.

A esto se suman horarios flexibles, una ventaja que resulta trascendental para muchos estudiantes o personas que combinan más de un empleo, ya que permite ajustar los turnos según la disponibilidad.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que muchos restaurantes operan como franquicias, por lo que las condiciones pueden cambiar de un lugar a otro; por ello, conviene preguntar directamente qué beneficios específicos están disponibles antes de aceptar una oferta.

En muchos de los restaurantes de Burger King se ofrece seguro médico, dental y de la vista para empleados de tiempo completo. También pueden incluir opciones de ahorro como planes 401(k), seguro de vida y programas de apoyo al empleado, diseñados para brindar respaldo en temas personales o financieros. Estos beneficios suelen variar dependiendo del puesto, la antigüedad y la ubicación.

Otro aspecto relevante es la posibilidad de crecimiento dentro de la empresa. Burger King suele ofrecer capacitación constante y, en algunos casos, apoyo educativo, lo que permite a los trabajadores avanzar hacia puestos de mayor responsabilidad.

¿Cómo aplicar a un empleo en Burger King?

Para quienes estén interesados en formar parte de esta cadena, la empresa tiene una plataforma en línea donde se pueden consultar todas las vacantes disponibles a nivel nacional. A través de su sitio oficial de empleos careers.bk.com, los candidatos pueden buscar posiciones por ubicación, tipo de puesto y experiencia requerida.

Es fundamental revisar cuidadosamente los requisitos de cada vacante, así como los horarios y beneficios, ya que pueden variar dependiendo del restaurante. Además, en un proceso de contratación tan amplio, aplicar lo antes posible puede marcar la diferencia.

Crecimiento de la marca

Parte del impulso de contratación también está relacionado con cambios recientes dentro de la empresa. Uno de los más destacados ha sido la renovación de su hamburguesa más emblemática, la Whopper, que recibió ajustes por primera vez en una década.

Entre las mejoras se incluyen un pan de mayor calidad, una mayonesa con mejor sabor y un nuevo empaque diseñado para conservar mejor el producto. Estos cambios surgieron después de que la empresa solicitara retroalimentación directa de los clientes sobre su experiencia en los restaurantes.

También te puede interesar: