Bolsa de valores: S&P 500 cierra semana en alza tras frágil alto al fuego con Irán

La bolsa de valores en Estados Unidos logró cerrar la semana con ganancias, en un entorno marcado por constantes tensiones internacionales y temores económicos. El S&P 500 avanzó impulsado por un frágil acuerdo de alto al fuego entre Estados Unidos e Irán, lo que dio un respiro momentáneo a los inversionistas que venían reaccionando con cautela ante el conflicto.

Para el inicio de la jornada de este viernes, el S&P 500 subió ligeramente un 0.2%, mientras que el Nasdaq registró un avance más sólido de 0.7%, apoyado por el buen desempeño de empresas tecnológicas, especialmente del sector de semiconductores. En contraste, el Dow Jones retrocedió 0.2%, equivalente a 103 puntos.

A pesar de ese comportamiento mixto, la semana fue positiva. El S&P 500 acumuló un alza cercana al 4%, su mejor desempeño desde mayo. El Dow sumó más de 3% y el Nasdaq apunta a un incremento de aproximadamente 5%. Este repunte se explica, en gran parte, por el alivio temporal tras el anuncio de una tregua de dos semanas en el conflicto con Irán.

Sin embargo, el optimismo no es total. La inflación sigue siendo una de las principales preocupaciones para los mercados. El más reciente informe de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) mostró que los precios al consumidor subieron 3.3% en marzo a tasa anual, en línea con lo esperado. En términos mensuales, el incremento fue de 0.9%, impulsado principalmente por el encarecimiento de la energía, resultado de la guerra con Irán.

El dato más relevante está en los detalles: los precios de la energía se dispararon 10.9% en marzo, el mayor aumento en años. La gasolina, por ejemplo, subió más de 20%, reflejando el impacto directo del conflicto en Medio Oriente y el cierre del Estrecho de Ormuz, una ruta clave para el petróleo.

“Dado que el punto crítico de Hormuz estuvo cerrado por un periodo prolongado, deberíamos esperar uno o dos reportes de inflación elevados, impulsados por servicios de transporte y algunas categorías de bienes duraderos”, apuntó Jeffrey Roach, economista en jefe de LPL Financial, a CNBC. “Los efectos de segundo orden probablemente añadirán otro 0.2% en los próximos meses. La Reserva Federal está en pausa durante las próximas reuniones“.

El impacto del conflicto también se refleja en los precios del petróleo. El crudo West Texas Intermediate (WTI) se mantiene por encima de los $98 dólares por barril, mientras que el Brent supera los $96 dólares. Aunque los precios se han estabilizado, la incertidumbre sobre la reapertura total del Estrecho de Ormuz sigue generando volatilidad.

A pesar de la tregua, el presidente Donald Trump prosiguió con sus amenazas en redes sociales en el caso de que Irán aplique cargos a los buques petroleros que transitan por la región.

“¡Será mejor que no lo estén haciendo y, si lo están, será mejor que se detengan ahora!”, advirtió el presidente a través de su cuenta en Truth Social.

Mientras tanto, el conflicto en Medio Oriente continúa generando tensiones e incertidumbre. Israel ha sido señalado por mantener ataques en Líbano, lo que ha sido interpretado como una violación del acuerdo de alto al fuego. Esto añade presión a un entorno ya de por sí inestable. La volatilidad seguirá presente en los mercados, no cabe duda; la brújula se determinará si el conflicto se detiene o se reanuda.

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