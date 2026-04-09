Israel afirma haber eliminado al secretario personal del líder de Hezbolá en Líbano

El Ejército de Israel asegura que mató esta noche en un bombardeo en Beirut, capital de Líbano, al secretario personal y sobrino del líder del grupo chií Hezbolá, al que identificó como Ali Yusuf Harshi, según un comunicado emitido este jueves.

“Las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel, el ejército) atacaron en la zona de Beirut y eliminaron a Ali Yusuf Harshi, el secretario personal y sobrino del secretario general de Hezbolá, Naim Qassem“, reza el texto.

Las fuerzas armadas afirman que Harshi tenía un rol central en la gestión y seguridad de la oficina de Qassem. Consultado por EFE, el Ejército de Israel negó que Qassem haya muerto en el ataque.

Además del ataque que mató a Harshi, las fuerzas armadas bombardearon dos puentes sobre el río libanés Litani, en el sur del país, bajo el pretexto de que Hezbolá lo utilizaba para la transferencia de armas.