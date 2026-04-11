Seguro Social: quiénes pueden cobrar hasta seis meses de pagos retroactivos

Cuando se habla del Seguro Social en Estados Unidos, la mayoría de las personas piensa que todo es bastante rígido: una fecha de retiro, una solicitud y pagos que comienzan a partir de ese momento. Sin embargo, existen reglas poco conocidas que pueden cambiar la cantidad de dinero que recibes al inicio de tu jubilación. Una de ellas permite solicitar hasta seis meses de pagos retroactivos, algo que puede representar varios miles de dólares en un solo depósito, pero que no todos los beneficiarios pueden usar. ¿Quieres saber si estás a tiempo de solicitarlo? Te damos todos los detalles.

¿De qué pagos retroactivos del Seguro Social hablamos?

Los pagos retroactivos del Seguro Social funcionan como una especie de “ajuste” al momento de solicitar tu jubilación. En términos simples, el Seguro Social puede pagarte dinero correspondiente a meses anteriores a tu solicitud oficial, como si hubieras empezado a recibir beneficios antes de la fecha en que realmente aplicaste.

La Administración del Seguro Social (SSA) permite esta opción en situaciones específicas, siempre que cumplas con ciertas condiciones relacionadas con la edad y el momento en que decides empezar a cobrar tu pensión. En pocas palabras, no todos los jubilados pueden aprovechar este beneficio.

Quiénes pueden acceder a hasta seis meses de retroactivos

La regla principal es que solo aplica para personas que ya alcanzaron su edad plena de jubilación (FRA), que es de 67 años para quienes nacieron en 1960 o después. Esto significa que si te jubilas antes de esa edad, no puedes pedir pagos retroactivos.

La opción de los pagos retroactivos solo aplica cuando ya tienes derecho completo a tu beneficio y decides retrasar o ajustar la fecha de inicio de tus pagos. Ojo con este punto, porque es determinante para lo que será la cantidad de tus beneficios en el futuro, como explicamos más adelante.

Además, el Seguro Social establece un límite claro: los retroactivos solo pueden cubrir hasta seis meses hacia atrás desde la fecha en que haces tu solicitud, siempre y cuando también para esa fecha cumplas con tu FRA.

Cómo funciona en la práctica este ajuste de pagos

Imagina a una persona que cumple la edad plena de jubilación en febrero y, por decisión o descuido, solicita sus beneficios hasta agosto. En el momento de hacer su trámite, podría pedir que el Seguro Social le pague desde febrero hasta agosto, acumulando hasta seis meses de ingresos en un solo depósito. Cualquier mes adicional simplemente no se incluye en el cálculo., por ejemplo, ya no podría cobrarlo más allá de enero anterior, aunque su FRA lo permitiera.

Sin embargo, este mecanismo no es automático, es una decisión que el solicitante debe tomar al momento de aplicar, ya que influye directamente en la forma en que se calculan los pagos futuros.

Cómo afectan los pagos retroactivos al monto de tu jubilación

Aunque recibir dinero extra suena atractivo, este beneficio tiene una consecuencia importante. Cuando decides cobrar pagos retroactivos, puedes perder parte de los aumentos que obtienes por retrasar tu jubilación.

El Seguro Social otorga lo que se conoce como “créditos por jubilación diferida”, que aumentan el monto mensual que recibes si esperas más allá de la edad plena. Estos incrementos son de aproximadamente 2/3 del 1% por cada mes de espera.

Si decides retroactivamente cobrar meses anteriores, esos créditos se reducen, lo que puede significar un cheque mensual más bajo durante el resto de tu vida. En algunos casos, este ajuste puede representar una diferencia cercana al 4% en el beneficio final.

Cuándo puede tener sentido pedir estos pagos

Aunque no siempre es la mejor opción, hay situaciones en las que los pagos retroactivos pueden ser útiles. Por ejemplo, si una persona enfrenta un gasto inesperado importante, como una emergencia médica o una deuda urgente, puede preferir recibir un pago acumulado en lugar de mantener la espera.

También puede ser una alternativa para quienes no quieren retirar dinero de sus ahorros o cuentas de retiro en un momento complicado.

La clave está en entender que no es una decisión automática ni universal, sino una estrategia financiera que debe analizarse con cuidado según la situación personal.

Antes de solicitar este tipo de beneficio, es importante considerar tanto el dinero inmediato como el impacto a largo plazo en tus ingresos mensuales. En muchos casos, lo que se gana en un solo pago puede significar menos ingresos durante años.

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