Precio del dólar en México hoy, 10 de abril 2026: se sigue depreciando frente al peso

El dólar sigue depreciándose tras la frágil tregua de Estados Unidos con Irán. Pero, como suele decirse: “todo depende del cristal con que se mira”, ya que para el peso mexicano es una excelente noticia. El resultado: este viernes 10 de abril de 2026, el precio del dólar en México refleja una ligera caída.

Para hoy, el dólar estadounidense se cotiza en un promedio de $17.38 pesos por unidad, lo que representa una jornada favorable para la moneda mexicana. Este movimiento se da luego de que el peso lograra avanzar 0.45% al cierre de las operaciones bancarias, impulsado por un mayor optimismo en los mercados globales.

Este comportamiento marca una diferencia significativa frente a semanas anteriores, cuando la incertidumbre llevó al dólar a fortalecerse como activo refugio. Ahora, con una tregua temporal entre Estados Unidos e Irán, los inversionistas han comenzado a tomar más riesgos, debilitando la demanda por la divisa estadounidense.

¿Cómo cerró el dólar el 9 de abril?

De acuerdo con el Banco de México (Banxico), el tipo de cambio cerró el jueves 9 de abril en $17.3615 pesos por dólar, considerando el promedio de operaciones bancarias. Sin embargo, en el mercado, la cotización final se ubicó en niveles cercanos a los $17.38 pesos por unidad.

Para este viernes, el tipo de cambio FIX, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se estableció en $17.3593 pesos por dólar. Este indicador sirve como referencia oficial para diversas operaciones financieras en el país.

Asimismo, el tipo de cambio aplicable para el pago de obligaciones en dólares quedó en $17.4157 pesos por unidad, mostrando una ligera diferencia frente al FIX, como suele ocurrir por la dinámica del mercado.

Tipo de cambio en bancos de México

Si estás pensando en comprar o vender dólares, estos son los precios aproximados en ventanilla este viernes. Recuerda que pueden cambiar a lo largo del día:

Afirme: compra en $16.60 pesos y venta en $18.10 pesos.

Banco Azteca: compra en $16.00 pesos y venta en $17.94 pesos.

BBVA: compra en $16.52 pesos y venta en $17.65 pesos.

Banorte: compra en $16.10 pesos y venta en $17.75 pesos.

Banamex: compra en $16.85 pesos y venta en $17.77 pesos.

y venta en $17.77 pesos. Scotiabank: compra en $16.20 pesos y venta en $18.10 pesos.

En términos generales, el dólar se vende alrededor de los $17.70 a $18.10 pesos, mientras que el precio de compra ronda entre $16.00 y $16.85 pesos. Esto significa que hay diferencias significativas entre bancos, por lo que conviene comparar antes de realizar cualquier operación.

El tipo de cambio interbancario se ubica alrededor de $17.58 pesos, confirmando una semana positiva para el peso mexicano.

El peso gana fuerza por menor tensión global

El retroceso del dólar no es casualidad. Esta semana, la moneda estadounidense se perfila para su peor desempeño desde enero, debido a que los inversionistas están dejando de buscar refugio en el dólar.

La razón principal es el optimismo por la tregua en el golfo Pérsico. Existe la expectativa de que el transporte de petróleo vuelva a la normalidad si se mantiene el alto al fuego, lo que reduce el nerviosismo en los mercados.

En cuanto al petróleo, aunque los precios han bajado ligeramente, siguen en niveles elevados:

Brent: $95.56 dólares por barril.

West Texas Intermediate (WTI): $98.02 dólares por barril.

Estos niveles continúan siendo un factor clave, ya que el costo de la energía influye directamente en la inflación y en el comportamiento del tipo de cambio.

¿Qué significa esto para tu dinero el cierre de esta semana?

Un dólar más barato puede ser una buena noticia si vives en México y consumes productos importados o planeas viajar. Sin embargo, también tiene un efecto menos favorable para quienes reciben remesas, ya que cada dólar enviado se convierte en menos pesos.

Recuerda revisar las cotizaciones bancarias antes de realizar cualquier transacción, ya que el tipo de cambio dólar-peso varía en el transcurso del día. Esto es fundamental si quieres aprovechar el mejor momento y lugar para enviar dinero a tu familia en México.

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