Donald Trump advierte que podría llegar a ser el “último presidente republicano”

Donald Trump anticipa que, sí los demócratas llegan a recuperar el control de Congreso, él podría llegar a ser el “último presidente republicano”.

Durante un mitin celebrado en Youngstown, Ohio, ciudad a la cual asistió para respaldar las campañas de Jon Husted, candidato republicano; y Vivek Ramaswamy, aspirante a gobernador, Donald Trump se refirió a lo perjudicial que puede llegar a ser para el Partido Republicano obtener un resultado negativo en las elecciones intermedias a celebrarse el 3 de noviembre, lo cual le daría poder a los demócratas para frenar varias de sus políticas.

“Van a manipular la Corte Suprema con la ayuda de muchísima gente Seré el último presidente republicano porque añadirán unos 12 votos electorales más. Añadirán cuatro senadores más, 10 congresistas más, aproximadamente”, expresó.

Asimismo, el magnate neoyorquino responsabilizó a los demócratas de pretender elevar la cifra de magistrados del Tribunal Supremo con el objetivo de analizar las decisiones sobre algunos asuntos a resolver entre más especialistas.

“El número real con el que sueñan es 23. Dicen 13. ¿Quién quiere 13?” puntualizó.

Impulsados por la ex vicepresidenta Kamala Harris, algunos demócratas respaldan la ampliación del Tribunal a 13 magistrados, junto con una reforma del Colegio Electoral.

No obstante, la preocupación de Trump radica más en le hecho de que su índice de aprobación como presidente ha retrocedido a niveles no vistos incluso durante su primera administración, pues de acuerdo con la mayoría de las encuestas apenas llega a 33% de respaldo ciudadano.

En contraparte, cerca del 60% de la ciudadanía desaprueba su gestión en gran medida por las medidas arancelarias que dispararon el costo de vida y liberado a la inflación.

A esto se suma el malestar de la población ante los aumentos en el precio de la gasolina y el diésel derivados del conflicto bélico detonado con Irán al cual no se le encuentra una salida después de siete meses de bombardeos.

A falta de tres semanas de llevarse a cabo las elecciones de término medio la mayoría de los analistas políticos se inclinan por la posibilidad de que los demócratas recuperarán en control de la Cámara de Representantes y, si los republicanos no logran modificar la intención del voto ciudadano, quizá hasta el Senado, situación que alimenta la posibilidad de un probable impeachment en contra de Trump.

“Por favor, imaginen que estoy en la boleta electoral”, ha señalado el presidente en su maratónico tour de presentaciones realizado en varios puntos del país en apoyo de los republicanos.

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