Trump vuelve a prometer $5,000 a los estadounidenses, pero solo 21% cree que cumplirá

Donald Trump volvió a poner sobre la mesa su polémica promesa de entregar $5,000 a los estadounidenses si los republicanos conservan el control de la Cámara de Representantes y el Senado en las elecciones de mitad de mandato del próximo 3 de noviembre. Pero mientras el presidente insiste en que el dinero llegará, una encuesta revela que la mayoría de los votantes no está convencida de que vaya a cumplir.

El mandatario repitió la promesa la noche del miércoles durante un acto de campaña en San Antonio, Texas. De acuerdo con la transcripción de su discurso publicada por Roll Call, Trump afirmó nuevamente que entregaría el dinero a “todos los ciudadanos adultos” si los republicanos ganan ambas cámaras del Congreso.

La promesa no es nueva. Trump anunció inicialmente el llamado dividendo Trump el 9 de septiembre, durante una convención republicana en Dallas. Desde entonces, el alcance del supuesto cheque ha generado confusión, pues sus referencias han pasado de hablar de adultos a utilizar en algunos mensajes la expresión “todos los ciudadanos estadounidenses”.

El cambio no es menor. Como explica Fortune en un análisis publicado un día después de la promesa de Trump, esos matices podrían representar una diferencia de decenas de millones de personas y elevar considerablemente el costo de una eventual distribución.

Solo 21% cree que Trump realmente pagará

El mayor problema para la promesa de Trump no parece estar solamente en cuánto costaría, sino en cuántos estadounidenses creen que alguna vez recibirán el dinero.

Una encuesta de The Economist/YouGov, realizada del 11 al 14 de septiembre entre votantes registrados, encontró que apenas 21% considera que Trump “definitivamente o probablemente” entregaría el dividendo de $5,000 si los republicanos mantienen el control del Congreso.

En contraste, 57% piensa que probablemente o definitivamente no cumplirá. Incluso entre los republicanos, el respaldo a la promesa personal de Trump está lejos de ser absoluto: solo 45% cree que el presidente terminaría entregando el dinero.

La encuesta también mostró que los estadounidenses están divididos sobre la propuesta: 48% apoyaba enviar los $5,000 a cada adulto ciudadano, mientras 40% se oponía.

Y existe otro obstáculo: el pago todavía no cuenta con un mecanismo aprobado por el Congreso. PolitiFact señala que la administración no ha presentado un plan formal para distribuir los cheques y que el dinero requeriría aprobación legislativa.

“Voy a dar a todos los ciudadanos adultos de Estados Unidos $5,000”, aseguró Trump, quien volvió a vincular el pago con los ingresos obtenidos mediante su política de aranceles.

Trump, sin embargo, mantiene el discurso. En San Antonio volvió a presentar el cheque como una consecuencia directa de votar por los republicanos y aseguró que los ingresos por aranceles permitirían financiarlo.

La promesa, por ahora, sigue siendo eso: una promesa electoral. Y mientras Trump asegura que está listo para firmar los cheques, los números muestran que solo uno de cada cinco votantes cree que realmente los verá llegar.

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