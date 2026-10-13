Karen Bass y Nithya Raman chocan por ICE, seguridad y vivienda en debate por Los Ángeles

A tres semanas de las elecciones que definirán el futuro político de Los Ángeles, la segunda ciudad más poblada de Estados Unidos y uno de sus principales centros económicos, la alcaldesa Karen Bass y la concejal Nithya Raman protagonizaron este martes un debate marcado por acusaciones sobre las redadas migratorias, la seguridad pública, la crisis de personas sin hogar y los incendios de Pacific Palisades.

El encuentro exhibió sus diferencias sobre cómo gobernar la ciudad durante los próximos cuatro años, mientras Bass busca la reelección y Raman propone un cambio de liderazgo.

Durante el debate, organizado por NBC y Telemundo, ambas aspirantes intercambiaron cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos, el costo de la vivienda, la pérdida de empleos en Hollywood y los preparativos para los Juegos Olímpicos de 2028.

Bass defendió los resultados de su administración, particularmente la reducción de homicidios y sus políticas de vivienda, mientras Raman la acusó de falta de liderazgo y transparencia ante las principales crisis de la ciudad.

Nithya Raman called Los Angeles and our police department 'fascist.' This is how she talks about our city and the public servants protecting our streets. Angelenos will not be more safe under her watch. pic.twitter.com/rcU6Jfy2cn — Karen Bass (@KarenBassLA) October 14, 2026

Redadas de ICE, punto álgido

Uno de los intercambios más intensos ocurrió cuando discutieron la respuesta municipal a la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump y la relación entre el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) y las autoridades federales.

Raman, quien recordó su condición de inmigrante, acusó a Bass de permitir que se deteriorara la confianza de las comunidades extranjeras en la policía local, particularmente por denuncias sobre el intercambio de información con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

También cuestionó las actuaciones policiales durante las protestas contra las redadas y criticó la reducción de recursos para proporcionar representación legal a inmigrantes detenidos.

Bass rechazó las acusaciones y defendió las restricciones adoptadas para impedir que ICE utilizara propiedades municipales como centros de preparación de operativos. Recordó su colaboración con organizaciones defensoras de inmigrantes y su intervención contra las operaciones federales en MacArthur Park, aunque reconoció las limitaciones legales del gobierno municipal frente a las autoridades migratorias.

I have been stepping in for Nithya Raman failing to handle her constituents' concerns. She doesn't show up for her district, and she wouldn't show up for LA as mayor. pic.twitter.com/yYOCe4pq2I — Karen Bass (@KarenBassLA) October 14, 2026

Seguridad pública y crisis de personas sin hogar

La confrontación sobre inmigración derivó en otro desacuerdo cuando Raman confirmó su intención de sustituir a Jim McDonnell como jefe del LAPD si ganaba las elecciones, al considerar que había perdido la confianza de sectores de la población.

Bass cuestionó la conveniencia de modificar la dirección policial antes de los Juegos Olímpicos de 2028, debido a la complejidad del dispositivo de seguridad que requerirá el acontecimiento.

Las candidatas también discutieron los disparos policiales y el uso de tecnología de vigilancia. Bass aseguró que había ordenado revisar los procedimientos de los agentes y manifestó su oposición a renovar el contrato con Flock Safety por sus prácticas de manejo de datos. Raman exigió mayor transparencia y garantías para impedir que la información terminara en manos de ICE.

La atención a las personas sin hogar provocó otro enfrentamiento. Bass aseguró que su administración había conseguido una reducción acumulada de 11% y defendió el programa Inside Safe, destinado a trasladar a personas de campamentos hacia alojamientos temporales.

Raman cuestionó los costos de la estrategia y acusó al gobierno municipal de destinar recursos millonarios sin resultados proporcionales. Afirmó que en su Distrito 4 había reducido casi 50% la población sin hogar mediante una mejor coordinación de los servicios.

Bass respondió que Raman también había participado en las decisiones presupuestarias, debido a que presidió el comité municipal encargado de vivienda y personas sin hogar.

Las diferencias se extendieron a la ordenanza 41.18, que restringe los campamentos en determinadas áreas públicas, incluidas zonas cercanas a escuelas. Bass cuestionó los votos de Raman contra esas medidas, mientras la concejal sostuvo que trasladar asentamientos de una calle a otra no resolvía el problema.

Vivienda y costo de vida generan nuevo enfrentamiento

La falta de vivienda asequible ocupó otra parte del debate, particularmente después de que los moderadores presentaron testimonios de universitarios preocupados por la posibilidad de permanecer en Los Ángeles al concluir sus estudios.

Las aspirantes discutieron los efectos de la Medida ULA, conocida como el impuesto a las mansiones, que establece gravámenes adicionales sobre determinadas transacciones inmobiliarias de alto valor.

Raman reconoció que había respaldado la iniciativa, pero aseguró que posteriormente revisó los datos y concluyó que era necesario modificarla para evitar obstáculos a la construcción.

Bass defendió las acciones de su gobierno para acelerar permisos y afirmó que su administración había impulsado aproximadamente 47,000 unidades habitacionales, además de contar con unas 10,000 viviendas asequibles disponibles para ser ocupadas, según sus cifras.

También destacó las medidas para agilizar proyectos y cuestionó los resultados de Raman en su distrito. La concejal respondió que las restricciones de zonificación dificultaban la construcción y acusó al Ayuntamiento de mantener procedimientos burocráticos que encarecían las viviendas y expulsaban a familias trabajadoras.

Incendios de Pacific Palisades reavivan críticas

La respuesta a los incendios de Pacific Palisades, ocurridos en enero de 2025, volvió a colocar a Bass bajo cuestionamientos.

La alcaldesa reconoció que lamentaba no haber estado en Los Ángeles cuando comenzó la emergencia y aseguró que continuaba pensando en las familias afectadas. Defendió las medidas para agilizar permisos y afirmó que alrededor de 1,000 viviendas estaban en proceso de construcción.

Raman cuestionó la preparación del gobierno municipal, al acusarlo de desaprovechar recursos disponibles pese a las advertencias meteorológicas. También reprochó la ausencia de Bass durante las primeras horas del incendio y prometió incorporar un representante de Pacific Palisades a su administración para atender la reconstrucción.

El incendio, iniciado el 7 de enero de 2025, destruyó más de 6,800 estructuras y provocó 12 muertes, según CAL FIRE.

Servicios municipales, tema de discusión

Entre los temas de elevaron la discusión, las candidatas hablaron de la falta de respuesta ante denuncias sobre inmuebles abandonados. Raman acusó a distintas dependencias de operar sin coordinación, mientras Bass aseguró que había propuesto destinar $2 millones de dólares para intervenir propiedades problemáticas, pero el Concejo Municipal eliminó la partida.

Otro desacuerdo surgió por un proyecto de ciclovías en el distrito de Raman. La concejal defendió su utilidad para reducir siniestros viales y acusó a Bass de paralizarlo. La alcaldesa respondió que buscaba proteger a los ciclistas sin incrementar la congestión.

Continuidad vs. cambio

En sus mensajes finales, Raman acusó a Bass de mantener políticas costosas que no habían resuelto los problemas de vivienda, personas sin hogar y funcionamiento del gobierno municipal. Insistió en que Los Ángeles necesitaba una administración más eficiente y transparente.

Bass defendió su trayectoria, destacó los resultados que atribuyó a sus políticas sociales y las acciones frente a las medidas migratorias de Trump. También cuestionó las posiciones de Raman sobre seguridad pública y advirtió sobre los riesgos de introducir cambios en la dirección policial antes de los Juegos Olímpicos.

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