Hispana sale con monitor electrónico tras audiencia migratoria en Los Ángeles

Con un monitor electrónico, una madre mexicana salió de una audiencia migratoria el viernes 21 de agosto en Los Ángeles, después de que días antes estuvo cerca de ser arrestada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La mujer, que solicitó no ser identificada, acudió a la cita con los oficiales de inmigración en Los Ángeles sosteniendo una carta que escribió su hijo de 8 años, en la que expresaba una petición a las autoridades federales.

“ICE, por favor, ICE, por favor, no quiero que se lleven a mi mamá“, decía la carta, que fue el sostén que mantuvo en sus manos la madre mexicana durante las cuatro horas que se prolongó su comparecencia ante los agentes.

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El lunes 17 de agosto, agentes de ICE intentaron arrestar a la mujer de origen mexicano cuando regresaba de llevar a sus hijos a la escuela.

Uno de los agentes se acercó y la llamó por su nombre, y se desistieron de arrestarla gracias a la intervención de una vecina que les gritó que la dejaran ir mientras grababa el incidente con su teléfono celular.

Sin embargo, la hispana recibió una orden para presentarse este viernes 21 de agosto en las oficinas federales de inmigración en Los Ángeles.

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“En cuanto escuché que me dijeron que no me iban a encerrar, sentí un gran alivio, se me salió una sonrisa muy grande al pensar en mis niños”, expresó la mujer.

Antes de escuchar esas palabras, la mujer inmigrante mantuvo la incertidumbre durante las cuatro horas que duró la audiencia, mientras sus tres hijos, de 3, 8 y 13 años, esperaban su regreso en su hogar en Covina.

La mexicana estuvo invadida por la tensión durante su comparecencia, sobre todo después de los acontecimientos que vivió el lunes previo con el encuentro con los agentes de ICE.

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Tras la audiencia, la mujer salió de las oficinas federales con un monitor electrónico, y deberá reportarse ante las autoridades de inmigración cada dos meses.

La mujer explicó anteriormente que no renovó su DACA porque fue víctima de violencia doméstica, mientras que sus asesores legales buscarán alternativas para que tenga una estabilidad migratoria y pueda permanecer en el país a lado de sus tres hijos.

Según la abogada Elsa Martínez, la madre latina tendrá una próxima audiencia, ante un juez de inmigración, aproximadamente en 30 días, en Los Ángeles.

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“Va a tener una audiencia en 30 días, en Los Ángeles, y vamos a explicarle al juez que ella califica para varias opciones“, expresó la abogada.

Entre las opciones, Martínez mencionó que está la cancelación de remoción, debido a que la mujer inmigrante ha estado más de 10 años en Estados Unidos.

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