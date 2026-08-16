Juez bloquea deportación de hombre de Los Ángeles detenido por ICE

Un juez bloqueó temporalmente la deportación de un hombre de Los Ángeles que fue arrestado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Alex Pereira-Alves, originario de Brasil, estaba por ser deportado por la agencia federal de inmigración a un país en el que nunca había estado anteriormente: Guyana.

Pereira-Alves, residente de West Hollywood, permanece bajo custodia de las autoridades federales en el Centro de Procesamiento de ICE en Adelanto, mientras un juez suspendió su extradición al país sudamericano, lo que ayuda a su abogado a tener más tiempo para impugnar su salida del país.

Sigue leyendo: Distrito escolar de Los Ángeles enfrenta drástica caída en su matrícula

El gobierno del presidente Donald Trump tiene acuerdos para enviar a algunos deportados a países de los que no son originarios, como el riesgo de que Pereira-Alves termine en Guyana.

Aquella nación sudamericana tiene antecedentes de ejercer una severa discriminación contra miembros de la comunidad LGBTQ+ tras no reconocer las relaciones entre personas del mismo sexo, lo que pondría en riesgo a Pereira-Alves, quien es gay.

La detención del sudamericano ocurrió durante un control de inmigración al que había sido convocado por la agencia federal.

Sigue leyendo: Organizaciones comunitarias preocupadas por el aumento de redadas en el sur de California

“El lunes recibió una llamada de un agente de ICE que le dijo: ‘Tienes que presentarte el martes en el centro’. Fue algo inesperado y repentino“, declaró Jeff Markwadt, amigo de Pereira-Alves, en una entrevista con la cadena ABC.

Alex reside desde hace años en West Hollywood, donde trabaja como guardia de seguridad, además de ofrecer sus servicios como entrenador personal.

Un recurso de habeas corpus sería fundamental en el caso de Alex, debido a que solicita a un juez que determine si el gobierno lo está deteniendo de forma ilegal.

Sigue leyendo: Jueza declara al DHS en desacato en caso de redadas de migración en Los Ángeles

El tribunal tiene hasta la próxima semana para emitir una respuesta y determinar si la detención, por parte de los agentes federales, violó los derechos de Alex Pereira-Alves.

“Como no le permitieron realizar una entrevista para determinar si existía un temor fundado respecto a Guyana, el país al que supuestamente lo iban a enviar y donde se encontraba bajo supervisión, se le privó de su derecho al debido proceso“, expresó la abogada de Pereira-Alves, Jane Oak.

“Ese es el fundamento de nuestro recurso de habeas corpus, lo que significa que no tienen derecho a retenerlo sin el debido proceso“, añadió.

Sigue leyendo: Agua insalubre en centro de detención de ICE en Adelanto, denuncia inmigrante

La abogada mencionó que el hombre originario de Brasil no puede ser trasladado del Centro de Procesamiento de ICE en Adelanto a ningún país en ningún momento mientras no concluyan las alegaciones de forma completa.

Jane Oak dijo que un juez de inmigración emitió una orden definitiva de expulsión en 2018. Sin embargo, le concedió protección para no ser enviado de vuelta a Brasil, donde también temía ser víctima de violencia y tener en riesgo su vida.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó que existe una orden de expulsión definitiva en contra de Alex Pereira-Alves.

Sigue leyendo: Hispano sentenciado por atacar patrulla durante manifestación contra ICE en Los Ángeles

“El 5 de julio de 2010, Pereira-Alves ingresó legalmente al país con autorización para permanecer seis meses. Permaneció ilegalmente más tiempo del permitido, en violación de las leyes de nuestra nación”, dijo la agencia federal.

“Literalmente me dijo: ‘Me van a matar’, porque, tal vez, se había enterado de cómo era Guyana y cuál era el plan para él. Nunca lo había oído en ese estado, y entonces le dije: ‘Alex, estamos trabajando en un recurso de habeas corpus’, y entonces rompió a llorar del susto”, expresó Markwardt.

La instrucción del juez no significa que Pereira-Alves ganó su caso. La orden de expulsión se mantiene vigente, y la situación actual es determinar si se violaron sus derechos durante su detención por ICE y, en caso de ser deportado, saber a dónde podría ser enviado.

Sigue leyendo: CHIRLA advierte sobre arrestos de inmigrantes por ICE en el aeropuerto de Los Ángeles

Jane Oak dijo que, lo mejor para Alex, es no ser enviado del centro de detención a un país en el que su vida pueda estar en riesgo.

“Prefiere ser liberado de la detención y posteriormente marcharse por su propia cuenta con todo lo que necesita“, agregó la abogada.

Entre las preocupaciones que tienen en estos momentos los familiares y amigos de Pereira-Alves está su falta de acceso a sus medicamentos diarios, así como las condiciones que se tienen en el Centro de Procesamiento de ICE en Adelanto, por lo que se ha denunciado.

Sigue leyendo: ACLU acusa que agentes migratorios eligieron negocios por Google para realizar redadas

Un juez ordenó el mes pasado que se mejoren las condiciones en la instalación de Adelanto, con un mejor suministro de agua potable y la atención médica para los detenidos, tras una demanda interpuesta por la muerte de dos detenidos el año pasado.

Sigue leyendo:

· Newsom acusa al presidente Trump de persecución política

· Fiscal federal de Los Ángeles pide retirar cargos contra líder sindical David Huerta

· ACLU acusa a agentes de ICE de lanzar insultos raciales contra latinos en redadas