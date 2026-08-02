CHIRLA advierte sobre arrestos de inmigrantes por ICE en el aeropuerto de Los Ángeles

La Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes en Los Ángeles (CHIRLA) advirtió de un inusual incremento en los arrestos de inmigrantes que tenían planeado realizar viajes nacionales en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX).

De acuerdo con la organización CHIRLA, más de una docena de inmigrantes han sido arrestados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el LAX, y más de la mitad de esos casos han ocurrido en las últimas dos semanas.

La organización defensora de los inmigrantes aseguró que la situación no es exclusiva del aeropuerto de Los Ángeles, sino que las detenciones por parte de agentes federales de inmigración también han ocurrido en las últimas semanas en otras terminales aéreas del país.

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CHIRLA denunció que tiene documentadas 14 detenciones de personas inmigrantes en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles.

“Muchos de los arrestados son personas que se han quedado más tiempo de lo permitido por su visa y que incluso tenían permiso de trabajo, un periodo autorizado y una aplicación pendiente”, declaró la abogada de inmigración de CHIRLA, Yunen Trujillo.

La organización proinmigrante CHIRLA aseguró que ocho de los arrestos en el aeropuerto de Los Ángeles ocurrieron en las últimas ocho semanas.

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En las últimas semanas ocurrieron detenciones en terminales aéreas, como la que ocurrió el 22 de julio en el Aeropuerto de San Francisco, donde detuvieron a una inmigrante ucraniana que tenía su visa vencida desde hace 15 años, según confirmó el Departamento de Seguridad Nacional.

“Los hemos visto en personas abordando, personas bajando de conexiones o siendo bajadas del avión en conexiones“, expresó Trujillo.

“El intercambio de información entre ICE y TSA (Administración de Seguridad en el Transporte) es fundamental para identificar a quienes intentan viajar dentro del país, incluidos criminales violentos, con el fin de mantener seguros nuestros cielos y la nación“, dijo el Departamento de Seguridad Nacional.

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“Esta administración está trabajando diligentemente para garantizar que los extranjeros que se encuentren ilegalmente en nuestro país ya no puedan viajar en avión, a menos que sea para autodeportarse”, agregó el DHS.

La abogada de inmigración de CHIRLA recomendó consultar con un experto antes de viajar si se tiene planes de viajar en avión, especialmente si se le venció la visa o tiene un permiso para estudiar o trabajar vigente mientras avanza su caso migratorio.

La abogada Trujillo aseguró que todos los inmigrantes que han sido detenidos en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles no contaban con antecedentes penales ni tampoco tenían órdenes pendientes de deportación.

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“Y si es posible que su viaje, si no es necesario, sea hasta que consulten con un abogado, aunque tengan una aplicación migratoria pendiente, es recomendable que hagan esto”, recomendó Trujillo.

La recomendación para no viajar en avión dentro del país es también para los inmigrantes que tengan solicitudes pendientes de residencia permanente o asilo. Se les recomienda consultar primero con un abogado de inmigración para evaluar su caso.

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