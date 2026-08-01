El temor a ICE ya cambia la vida en el campo: trabajadores evitan médicos y compras

El temor a una detención migratoria ya no se limita al lugar de trabajo. Para miles de campesinos en Estados Unidos, también alcanza la consulta médica, el supermercado, las redes sociales y las actividades familiares.

Un informe difundido por la Fundación UFW revela que el 88% de los trabajadores agrícolas encuestados teme ser detenido o deportado, mientras que el 92% asegura que las redadas migratorias y las deportaciones han afectado su empleo. El estudio, titulado Bajo el sol y fuera de las sombras, reunió las respuestas de 2,250 campesinos.

Aunque el documento fue publicado en julio de 2026, las respuestas fueron recogidas entre el 27 de junio y el 11 de julio de 2025, durante los primeros meses de la segunda administración de Donald Trump.

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El miedo se extiende fuera del trabajo

Una de las conclusiones más significativas del informe es que el temor a los operativos migratorios está modificando actividades básicas de la vida cotidiana.

El 61% de los participantes afirmó que redujo sus salidas para realizar compras. Otro 29% dijo que no buscó atención médica por miedo a ser arrestado, mientras que el 21% reconoció que comenzó a utilizar las redes sociales con mayor cautela.

La preocupación principal, sin embargo, es la familia. El 90% teme ser separado de sus seres queridos debido a una deportación. Además, el 43% considera que, si tuviera que abandonar el país, podría no conseguir regresar a Estados Unidos.

Estas respuestas muestran que las consecuencias de los operativos no se limitan a posibles arrestos. Según la Fundación UFW, el temor también puede llevar a los trabajadores a postergar cuidados médicos, reducir su participación comunitaria y evitar lugares públicos.

La mayoría lleva más de una década en Estados Unidos

El informe señala que muchos de los participantes han formado raíces profundas en las comunidades donde viven y trabajan.

El 80% lleva más de 10 años residiendo en Estados Unidos y el 41% supera los 20 años. En el terreno laboral, el 84% declaró haber trabajado en la agricultura estadounidense durante al menos una década.

Estos datos ayudan a explicar por qué la separación familiar aparece como la principal preocupación. Muchos de los trabajadores tienen hijos, parejas y otros familiares en Estados Unidos, mientras que algunos llevan años o décadas sin regresar a sus países de origen.

Ante la posibilidad de una reforma migratoria que les permitiera obtener un estatus legal, el 87% dijo que una de sus primeras acciones sería visitar a familiares que viven fuera de Estados Unidos y a quienes no han podido ver durante años.

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Qué protección reclaman los trabajadores agrícolas

Cuando se les preguntó qué condiciones los llevarían a continuar trabajando en el campo durante los próximos cinco años, el 76% eligió protecciones contra la detención y la deportación.

Un 66% pidió salarios dignos, el 53% señaló que desea una vía hacia el estatus legal o la ciudadanía y el 50% reclamó empleos con beneficios, incluida la cobertura médica. Los participantes podían elegir más de una respuesta.

La Fundación UFW sostiene que una regularización migratoria permitiría conservar trabajadores con años de experiencia, ofrecer mayor estabilidad a las familias y reducir el temor que actualmente dificulta denunciar abusos laborales o condiciones inseguras.

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Qué tan representativa es la encuesta

Los resultados deben interpretarse con algunas limitaciones. No se trata de una encuesta nacional probabilística diseñada para representar a todos los trabajadores agrícolas de Estados Unidos.

La Fundación UFW distribuyó el cuestionario mediante su propio programa de mensajes de texto y recibió respuestas principalmente de California, aunque también participaron trabajadores de otros 15 estados, entre ellos Florida, Georgia, Michigan, Nueva York, Arizona y Washington.

Para proteger a los participantes, la organización no preguntó directamente por su estatus migratorio, dirección, nombres de familiares ni rutinas diarias. En su lugar, utilizó preguntas indirectas para identificar las experiencias de quienes podrían encontrarse en situación irregular. Tampoco se exigió responder todas las preguntas, por lo que el número de participantes varía ligeramente entre los distintos resultados.

El estudio, por lo tanto, refleja principalmente las experiencias de trabajadores vinculados con los programas de comunicación y asistencia de la Fundación UFW. No obstante, ofrece una de las muestras recientes más amplias sobre cómo las políticas migratorias están siendo percibidas dentro de comunidades agrícolas.

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Dónde pueden buscar orientación

La Fundación UFW ofrece información sobre derechos migratorios, planes de preparación familiar y proveedores de servicios legales para trabajadores agrícolas e inmigrantes.

La organización publica estos recursos en español y también atiende consultas en el 1-877-881-8281. La asistencia disponible depende de cada caso y no sustituye la evaluación individual de un abogado de inmigración autorizado.

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