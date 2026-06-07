Las industrias donde ICE suele hacer más redadas en lugares de trabajo

Una redada migratoria en el trabajo puede cambiar la vida de una familia en cuestión de minutos. En Carolina del Sur, 48 trabajadores inmigrantes fueron detenidos durante un operativo en una planta metalúrgica de Abbeville, después de una investigación de casi dos años por presunto uso de documentos falsos e identidad robada. Entre los acusados también figuran directivos de la empresa, según documentos citados por AP.

El caso volvió a poner en el centro del debate una pregunta que preocupa a miles de trabajadores: qué industrias están más expuestas a operativos de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en lugares de trabajo. Las investigaciones laborales suelen concentrarse en sectores con alta demanda de mano de obra, subcontratación, empleos por hora y presencia de trabajadores inmigrantes.

Redadas de ICE en trabajos: cuáles son las industrias más vigiladas

Las industrias de la construcción, el turismo y los restaurantes y otros servicios de comida son las más vigiladas y afectadas por las redadas y operativos en los lugares de trabajo. De hecho, una reciente investigación del Instituto Brookings determinó que la campaña de detenciones en centros laborales provocó la pérdida de más de 668,000 empleos en todo el país.

Veamos cuáles son algunos de los sectores más golpeados.

Agricultura y procesamiento de alimentos

Granjas, empacadoras, plantas avícolas, procesadoras de carne y negocios vinculados a la cadena alimentaria han sido históricamente sectores sensibles para las investigaciones laborales.

Son industrias que dependen de mucha mano de obra y son lugares en los que las autoridades suelen revisar posibles problemas con formularios I-9, documentos falsos, robo de identidad o contratación no autorizada.

Construcción

La construcción es otro sector especialmente vigilado. Las obras suelen tener contratistas, subcontratistas y trabajadores temporales, lo que puede complicar la verificación laboral.

En 2025, ICE arrestó a 31 inmigrantes durante un operativo en dos sitios de construcción en Laredo, Texas, un caso que generó talleres comunitarios para informar a los trabajadores sobre sus derechos.

Restaurantes, hoteles y limpieza

Restaurantes, hoteles, servicios de limpieza y mantenimiento también aparecen con frecuencia en el radar migratorio.

En 2025, hubo incluso una pausa temporal discutida para operativos en granjas, hoteles y restaurantes, pero luego las acciones volvieron a esos sectores, según reportes de medios nacionales.

Manufactura y fábricas

Las plantas industriales y fábricas pueden quedar bajo investigación cuando las autoridades sospechan de esquemas más amplios de documentación falsa o identidad robada.

El caso reciente de Carolina del Sur muestra ese enfoque: no solo fueron detenidos trabajadores, sino que también se presentaron cargos contra seis personas, incluidos dos managers de la planta.

Puedes ver: Qué hacer con tus hijos si ICE te arresta: pasos clave para familias inmigrantes

Qué busca ICE en estos operativos

ICE explica que sus investigaciones en lugares de trabajo buscan reducir el empleo ilegal, responsabilizar a empleadores y detectar violaciones relacionadas con formularios I-9, identidad falsa, robo de documentos o esquemas de contratación irregular.

USCIS recuerda que el Formulario I-9 se usa para verificar la identidad y autorización de empleo de toda persona contratada en Estados Unidos.

Qué deben saber los trabajadores

Organizaciones como ACLU (Unión Estadounidense por las Libertades Civiles) recuerdan que todas las personas en Estados Unidos tienen derechos constitucionales, sin importar su estatus migratorio. Entre las recomendaciones generales están mantener la calma, no presentar documentos falsos, no firmar papeles sin entenderlos y pedir hablar con un abogado.

Para muchas familias, una redada laboral no es solo una noticia: puede significar que alguien salió a trabajar por la mañana y no regresó a casa esa noche. Por eso, abogados y organizaciones comunitarias recomiendan tener un plan básico de emergencia, contactos legales a mano y documentos importantes organizados.

Seguir leyendo:

Dónde puede estar un familiar detenido por ICE: cómo ubicarlo paso a paso

Niños con miedo de ir a la escuela: pediatras alertan sobre el impacto de las redadas en EE.UU.

Vivir con miedo al ICE: qué le pasa al cuerpo y a la mente (y cómo manejarlo)