Texas endurece controles: por qué las detenciones migratorias en mayo tienen otro foco

El 1 de mayo de 2026, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció múltiples arrestos de inmigrantes indocumentados con cargos criminales graves en diversas zonas de Texas, como parte de la estrategia nacional de seguridad pública. La consecuencia es directa: alerta, miedo, ansiedad, rumores.

Ahora bien: ¿Se justifica? ¿Hay más operativos? ¿Hubo más detenciones en abril? ¿Hay datos oficiales desagregados que permitan medir con precisión la tendencia? ¿Se viene una escalada? Veamos.

En Texas, los operativos migratorios no son nuevos, pero, por ahora, vuelven al centro del debate con un matiz diferente: más que redadas masivas, lo que se observa es una mayor visibilidad de detenciones selectivas, con antecedentes o irregularidades más definidas.

Es claro que el efecto en la comunidad es inmediato y profundo. Pero la diferencia importa. Mientras en meses anteriores el foco estaba en operativos amplios, hoy predominan acciones dirigidas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), generalmente basadas en órdenes de deportación previas o investigaciones específicas.

Un fallo judicial permitió que Texas avance con la ley SB4, que amplía facultades policiales en temas migratorios. Crédito: Georgina Elustondo | Impremedia

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Un patrón que ya se venía viendo

El escenario actual no aparece de la nada. En las últimas semanas, distintos reportes y alertas comunitarias mostraron cómo funcionan las redes que facilitan empleo con documentos falsos o identidades robadas, un fenómeno que también termina activando investigaciones federales.

Pero, según confirman datos de diversas fuentes, los operativos son más precisos. Las detenciones que se están registrando en ciudades como Houston, Dallas o San Antonio suelen ocurrir en domicilios o lugares de trabajo específicos. Son operativos más quirúrgicos que masivos, pero generan una reacción en cadena.

Operativos que dispararon el alerta en Texas en las últimas semanas:

Intensificación en Dallas : Durante los primeros meses de 2026, la oficina del ICE en Dallas ha acelerado el ritmo de deportaciones; aproximadamente el 35% de los más de 5,200 detenidos hasta marzo ya han sido expulsados del país.

: Durante los primeros meses de 2026, la oficina del ha acelerado el ritmo de deportaciones; aproximadamente el 35% de los más de 5,200 detenidos hasta marzo ya han sido expulsados del país. Zonas de mayor actividad : Las oficinas de campo en Harlingen, El Paso y San Antonio registran actualmente el mayor número de arrestos per cápita en el estado.

: Las oficinas de campo en Harlingen, El Paso y San Antonio registran actualmente el mayor número de arrestos per cápita en el estado. Redadas en el sector agrícola : A finales de abril de 2026, se reportó un incremento significativo de operativos de ICE y patrullas estatales (DPS) en el sur de Texas, afectando directamente a trabajadores del campo y provocando escasez de mano de obra en cosechas de melón y sandía.

: A finales de abril de 2026, se reportó un incremento significativo de operativos de ICE y patrullas estatales (DPS) en el sur de Texas, afectando directamente a trabajadores del campo y provocando escasez de mano de obra en cosechas de melón y sandía. Endurecimiento de controles en construcción: qué pasa si trabajas sin licencia desde el 1 de mayo.

Nuevas exigencias en Texas aumentan el control sobre trabajadores de la construcción sin licencia Crédito: Imagen creada con AI | Impremedia

Qué dicen los datos existentes

Aunque no existen cifras oficiales desagregadas por mes y estado que permitan confirmar cuántas detenciones se realizaron en Texas durante abril, los datos disponibles permiten dimensionar el contexto.

Registros de TRAC Immigration muestran que la población bajo custodia migratoria en Estados Unidos se mantiene en niveles elevados, con decenas de miles de personas detenidas a nivel nacional. Pero estas cifras no reflejan operativos puntuales, sino el volumen total del sistema.

Entonces, lo que vuelve este tema más visible ahora no es necesariamente un aumento confirmado de operativos, sino una combinación de factores: mayor circulación de información en redes, contexto político más tenso y una comunidad más atenta a cualquier señal de presencia de agentes federales.

Un cóctel difícil de digerir, pero, desde el gobierno federal, la línea oficial se mantiene: los esfuerzos se enfocan en personas consideradas “prioritarias”.

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Lo que deben tener claro los inmigrantes

En medio de este escenario, hay un punto que no cambia: los derechos básicos siguen vigentes. Personas en Estados Unidos tienen derecho a no permitir el ingreso a su domicilio sin orden judicial, a guardar silencio y a solicitar asesoramiento legal.

En un contexto donde la información circula rápido y no siempre es precisa, entender estos derechos es clave para evitar decisiones impulsivas. Es claro que el momento actual en Texas es tenso y que el Mundial 2026 quizá agudice las cosas, pero, por ahora, no hay evidencia de redadas masivas generalizadas.

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