“Estaba por graduarse”: la historia de Mauro Henríquez, el estudiante deportado en Texas

Mauro Yosueth Henríquez tenía 18 años, era capitán del equipo de fútbol de su escuela en Houston y estaba a meses de terminar la secundaria. Su rutina era la de cualquier estudiante: clases, entrenamientos, amigos y el objetivo claro de graduarse. Pero todo eso se interrumpió el 16 de diciembre de 2025.

Ese día, Mauro acompañó a su padre a una cita migratoria rutinaria en Texas. No era un operativo ni una redada: era un trámite. Pero ya no volvieron a casa. Ambos fueron detenidos por agentes de inmigración.

De la escuela a un centro de detención

Hasta ese momento, Mauro estudiaba en la secundaria Sam Houston Math, Science and Technology Center, en Houston. Profesores y compañeros lo describían como un alumno comprometido, con liderazgo dentro y fuera de la cancha. Era, además, capitán del equipo de fútbol. No tenía antecedentes penales.

Tras la detención, fue trasladado a distintos centros migratorios en Texas. Allí pasó casi cuatro meses bajo custodia. Mientras tanto, en su escuela, su nombre seguía presente: los compañeros organizaron muestras de apoyo, los docentes impulsaron pedidos para su liberación y la comunidad educativa intentó frenar la deportación.

Sin embargo, el proceso siguió adelante.

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El factor clave: el caso de su padre

Aunque Mauro no tenía historial delictivo, su situación quedó atada a la de su padre. Según registros migratorios, su padre tenía una orden de deportación previa emitida, en 2008. Ese antecedente fue determinante en el proceso.

A los 10 años, Mauro había cruzado la frontera de manera ilegal junto a su papá. Y aunque el trayecto posterior fue intachable, quedó detenido dentro de una fortaleza de alta seguridad, el Centro de Detención de Adultos IAH Polk. Allí pasó cuatro meses, hasta que esta semana fue deportado a Honduras.

Allí se reunió con su padre. El regreso no fue solo geográfico. También significó dejar atrás su escuela, su equipo, su entorno social y su posibilidad inmediata de graduarse.

Lo que dejó en Houston

La historia no terminó con la deportación. En Houston, su caso dejó consecuencias visibles. En su escuela, sus compañeros siguieron hablando de él y los docentes siguen destacando el impacto emocional en los alumnos. En su equipo de fútbol lo sienten irremplazable.

En distintos operativos en Texas, autoridades detectaron trabajadores que utilizaban identidades ajenas o documentación falsa para acceder a empleos en sectores con alta demanda. Crédito: Imagen creada con AI | Impremedia

A nivel más amplio, el caso reforzó un clima de temor: familias migrantes comenzaron a evitar trámites oficiales, algunos estudiantes dejaron de asistir a clases y se reportó una caída en la matrícula de alumnos inmigrantes en el distrito.

El caso de Mauro no generó impacto solo por lo que pasó, sino por a quién le pasó. No encaja en el perfil que suele asociarse a deportaciones prioritarias: no tenía antecedentes, estaba escolarizado, tenía un rol activo en su comunidad y fue detenido en una cita administrativa, no en un operativo.

Por eso, su historia se convirtió en un punto de debate sobre cómo se aplican las políticas migratorias en Estados Unidos y a quién terminan afectando en la práctica.

Un comunicado oficial explicó que “ICE simplemente está cumpliendo la ley al detener a ambos“, ya que el padre, “Mauro Rigoberto Henríquez-Alfaro, había regresado al país tras haber sido deportado anteriormente en 2008. Padre e hijo han recibido el debido proceso pleno conforme a la ley y se ha ordenado su deportación”.

Una historia que se repite más de lo que parece

Aunque cada caso es distinto, lo que ocurrió con Mauro refleja una situación más amplia: jóvenes que crecieron en EE.UU., integrados al sistema educativo, pero que siguen expuestos a procesos migratorios vinculados a sus familias.

En ese cruce —entre integración y estatus legal— aparecen historias como las de Mauro. Historias que lloran toda una comunidad.

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