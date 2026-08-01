ICE detuvo a un exconcursante de una versión del reality show “Bailando con las Estrellas”

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) detuvo en San Francisco, California, a Roberts Nemiro, originario de Letonia, quien había permanecido en territorio estadounidense más tiempo del permitido por su visa.

En su momento, el bailarín profesional llegó a concursar en el programa de televisión “Dejo ar Zvaigzni!”, la versión letona del reality show “Bailando con las Estrellas”.

Su detención se produjo a raíz de una denuncia recibida por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

De acuerdo con un comunicado emitido por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Nemiro arrastraba varios antecedentes policiacos entre los que figuran agresión con agravantes a una persona ajena a la familia con un arma de fuego, agresión sexual y delitos relacionados con drogas.

Al cotejar su información migratoria, las autoridades estadounidenses detectaron que el letón ingresó al país en octubre de 2011 y, aún cuando su visa expiró en agosto de 2012, optó por quedarse.

DEGENERATE DANCER DETAINED: this illegal alien from Latvia once had a career as a professional dancer on TV, but has turned into a CAREER CRIMINAL.



Roberts Nemiro, from Latvia, was previously a contestant on the Latvian equivalent of “Dancing with the Stars.” But since being in? https://t.co/EzXjdODdX7 pic.twitter.com/Acgrwd8tLT — Homeland Security (@DHSgov) August 1, 2026

A través de un comunicado emitido por el DHS, Roberts Nemiro enfrenta un proceso de deportación recluido temporalmente en un centro de detención de ICE ubicado en Bakersfield y sólo es cuestión de tiempo para que regrese a su nación de origen.

“Este inmigrante ilegal de Letonia puede que en su día haya tenido una carrera como bailarín profesional en televisión, pero se ha convertido en un delincuente habitual con un historial delictivo que incluye agresión con agravantes con arma de fuego, agresión sexual y posesión de drogas.

A pesar de que California es un estado santuario, el ICE logró arrestar a este criminal y sacarlo de nuestras calles, y pronto será deportado de nuestro país.

ICE está poniendo fin a su estancia ilegal y a su ola de crímenes aquí en los EE. UU.”, señaló Lauren Bis, secretaría adjunta del DHS.

Una mujer quien dice llamarse Lydia y ser pareja sentimental del letón detenido, habilitó una página en GoFundMe, plataforma de financiación colectiva, con el objetivo de reunir fondos para sostener su defensa legal tratando de obtener su liberación.

“El 28 de julio, Roberts y yo asistimos a nuestra entrevista programada con el USCIS para su solicitud de tarjeta de residencia por matrimonio con nuestro abogado de inmigración.

Al concluir la entrevista, los agentes del ICE detuvieron a Roberts por haber permanecido en el país más tiempo del permitido por su visa.

Nos hemos esforzado mucho por hacer todo correctamente y nunca imaginamos que asistir a una entrevista de inmigración obligatoria acabaría con la separación de nuestra familia”, detalla en la reseña de la cuenta donde apela a la solidaridad de los ciudadanos estadounidenses.

Sigue leyendo:

• ICE detiene a investigadora camerunesa cuya visa había expirado hace más de dos años

• Se incrementa en aeropuertos la detención de parejas extranjeras de estadounidenses con visas vencidas

• ICE podría acceder a tu dirección tras solicitar una tarjeta de crédito

• Política migratoria de Trump golpea más a los latinos, revela informe