ICE detiene a investigadora camerunesa cuya visa había expirado hace más de dos años

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) detuvo a Ameaka Fatima Nkempu, investigadora camerunesa que trabaja para la Universidad Johns Hopkins y cuya visa para permanecer en territorio estadounidense expiró hace más de dos años.

La inmigrante africana fue detenida en Baltimore acusada de permanecer en el país más tiempo del establecido en el documento con el cual ingresó en junio de 2023.

Funcionarios de la Universidad Johns Hopkins dieron a conocer que agentes del ICE sorprendieron a Nkempu en el Aeropuerto Internacional de Baltimore-Washington durante un viaje efectuado por motivos personales.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reiteró que, permanecer más tiempo del establecido en cualquier visa, constituye una violación de las leyes de inmigración, lo cual implica un delito.

Basado en ello, a Ameaka Fatima Nkempu se le dio la opción de permanecer bajo custodia en un centro de detención para extranjeros carentes de estatus legal mientras se desarrolla su proceso de deportación o bien acceder a un vuelo gratuito de regreso a su nación de origen junto con un cheque de $2,600 dólares como incentivo económico para salir voluntariamente de Estados Unidos.

La investigadora camerunesa es empleada de la Escuela de Salud Pública Bloomberg y miembro respetada de la comunidad universitaria.

Al interior de la Universidad Johns Hopkins existe una enorme preocupación del destino que le depara.

“La universidad comprende el temor y la preocupación que esto genera en los miembros de nuestra comunidad.

La Dra. Ameaka viajaba por motivos personales y, si bien no podemos comentar sobre los detalles de su situación, queremos asegurar a nuestra comunidad que la universidad está trabajando activamente para brindarle apoyo, incluyendo garantizarle acceso a representación legal”, indicó la institución educativa a través de un comunicado.

Esta semana, una investigación llevada a cabo por el diario The New York Times donde se incluye la revisión de documentos oficiales y el testimonio de abogados de inmigración revela que, en su afán por incrementar las deportaciones de extranjeros carentes de estatus legal, el gobierno federal incluso ha empezado a exigir la detención en los aeropuertos de extranjeros cuyas visas estadounidenses se encuentran vencidas.

Para cumplir con dicho objetivo, existe un acuerdo de colaboración entre la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) y el ICE.

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