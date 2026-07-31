Hechos de la semana en inmigración: crecen el miedo, las redadas y las dudas sobre ICE

La Opinión reportó que “los campesinos indocumentados que viven en Estados Unidos consideran que son tratados como si no fueran seres humanos, y casi la totalidad de 2,250 encuestados por la Fundación de la Unión de Trabajadores Agrícolas (UFW Foundation) teme una probable detención y deportación”.

El reporte “Bajo el sol y fuera de las sombras: Miedos, esperanzas y aspiraciones de los trabajadores agrícolas indocumentados afectados por las medidas de control de la era Trump”, encontró que el 88% de los 2,250 trabajadores agrícolas encuestados “expresaron su preocupación por ser presa de las continuas redadas migratorias y deportaciones masivas”.

Y el 90% indicó que su principal preocupación es la separación familiar.

Para la encuesta se entrevistaron trabajadores agrícolas de California, Washington, Michigan, Georgia y otros 12 estados.

Sigue la pesquisa por la muerte de Lorenzo Salgado Araujo a manos de ICE

El caso de la muerte del inmigrante mexicano Lorenzo Salgado Araujo en Houston, Texas, a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) registró varios desarrollos esta semana, y entre esos, se confirmó que una sustancia encontrada en su vehículo y que según las autoridades podría tratarse de “metanfetaminas” arrojó negativo a drogas ilícitas. Asimismo, un juez ordenó la liberación de un centro de detención de ICE a uno de los tres trabajadores que eran pasajeros de Salgado y que son testigos presenciales de los hechos que culminaron en su muerte.

El primer punto es significativo porque los agentes argumentaron que aunque Salgado no era el objetivo del operativo, la presencia de la “sustancia” justificó, según ellos, la intervención. Alegan además que Salgado usó su vehículo como “arma” y por eso fue abatido a tiros. Los trabajadores que lo acompañaban desmienten la versión oficial.

La oficina del procurador del condado Harris, Sean Teare, afirmó que quiere que las pruebas contra los agentes de ICE sean lo más exhaustivas posible antes de presentarlas ante un gran jurado porque es probable que el gobierno de Trump quiera trasladar el caso de un tribunal estatal a uno federal. Teare le dijo al Houston Chronicle que “su oficina podría impedir dicho traslado demostrando que el agente federal actuó fuera del ámbito de sus funciones durante el tiroteo”.

Una de las principales quejas de los inmigrantes y de quienes los apoyan es precisamente la falta de rendición de cuentas de los agentes migratorios que operan con absoluta impunidad.

Agente de ICE que mató a joven colombiano posee un serio historial de violencia

Por otra parte, The Associated Press reportó que el agente de ICE que mató al inmigrante colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero cuenta con un historial de conducta violenta, incluso contra sus dos exesposas. Una de ellas proveyó a la agencia de noticias el audio de un mensaje que le dejó el agente indicando que alguien debería cortarle el cuello.

El zar de la frontera, Tom Homan, indicó en CNN que, si los alegatos son ciertos, el agente no debió aprobar la verificación de antecedentes.

La Opinión reportó que ICE revisará los protocolos de contratación tras las muertes de los dos inmigrantes.

“La revisión anunciada por Homan busca determinar si los actuales filtros de contratación y capacitación son suficientes para evitar que personas con antecedentes incompatibles con el servicio federal ingresen a una de las agencias más cuestionadas por organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes”, escribió el diario.

“Para ampliar la fuerza operativa, la agencia ofreció bonos de ingreso de hasta $50,000, acumulando más de 220,000 solicitudes. Sin embargo, activistas y legisladores advirtieron que el apresurado crecimiento provocó que se pasaran por alto antecedentes penales o conductas violentas entre los nuevos reclutas”, agregó el artículo.

Gobierno sigue ampliando su capacidad de detención

La Opinión informó que ICE “se prepara para ampliar de forma significativa su infraestructura de detención con la apertura de cuatro nuevos centros en Miami, Seattle, Philadelphia y Denver, instalaciones que en conjunto podrán albergar a unas 5,500 personas”.

“La ampliación de la capacidad de detención coincide con un incremento sostenido en las operaciones migratorias. En junio, ICE registró cerca de 40,000 ingresos a sus centros de detención, mientras que datos oficiales indican que actualmente más de 65,000 personas permanecen bajo custodia de la agencia en 207 instalaciones distribuidas en 40 estados”, explicó el diario.

Los centros de detención de ICE también son objeto de críticas por las condiciones deplorables que han denunciado los propios inmigrantes y quienes los apoyan, incluyendo alimentos en mal estado y falta de atención médica preventiva y de emergencia.

La Opinión escribió que “cada complejo contará con cinco salas para audiencias de inmigración, oficinas para jueces y al menos 20 espacios destinados a abogados de la división legal de ICE. Con ello, la agencia pretende reducir el traslado de los detenidos hacia tribunales externos y agilizar el desarrollo de los procesos migratorios”.

Niños inmigrantes no acompañados podrían perder su asistencia legal

La Opinión reportó que “miles de niños inmigrantes no acompañados en Estados Unidos podrían perder su derecho a contar con representación legal a partir del 31 de julio, cuando vence el contrato federal que financia estos servicios, advirtieron organizaciones especializadas durante una conferencia organizada por Defending Our Neighbors Fund”.

“Los proveedores de asistencia jurídica alertaron que, si el gobierno no renueva el convenio, decenas de miles de menores deberán enfrentar solos los procesos ante las cortes de inmigración, mientras el gobierno seguirá representado por abogados especializados”, dice el artículo.

ICE arresta a más de 12,000 usando información sobre menores no acompañados

La Opinión informó que “de acuerdo con un reportaje exclusivo de Reuters, la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) compartió desde enero de 2025 más de 460,000 registros investigativos con ICE, la agencia encargada de hacer cumplir las leyes migratorias dentro del país”.

“Esos datos incluían información sobre menores no acompañados, sus patrocinadores —en muchos casos padres, madres u otros familiares— y también otros adultos que vivían en el mismo hogar. Según los documentos internos citados por Reuters, esa información estuvo vinculada con más de 12,000 arrestos realizados por ICE”, reportó el diario.

“Uno de los episodios relatados por Reuters es el de una madre mexicana que entregó documentos, huellas y una prueba de ADN para recuperar a su hija de seis años. Días después de concretar la reunificación, tanto la madre como la niña fueron detenidas y trasladadas a un centro familiar de Texas, según la investigación”.

Cita de la semana

“Tengo temor de salir a trabajar y no regresar a casa para ver a mis hijas. No sé qué haría si llegara a encontrarme con esos hombres enmascarados, quienes no sé si sean secuestradores”, indicó Yazmín, una trabajadora del campo que posee DACA y de todos modos teme ser detenida y deportada. Yazmín es una de los 2,250 trabajadores del campo encuestados por la UFW Foundation.

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