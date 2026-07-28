ACLU acusa a agentes de ICE de lanzar insultos raciales contra latinos en redadas

Una nueva batalla legal contra las autoridades migratorias puso bajo escrutinio la actuación de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Patrulla Fronteriza, luego de que salieran a la luz videos de cámaras corporales y mensajes de texto en los que presuntamente utilizaron insultos raciales para referirse a personas latinas durante operativos en el área de Los Ángeles.

La información, dada a conocer por el Los Angeles Times, forma parte de una moción presentada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), junto con Public Counsel y otros abogados, quienes buscan que un juez federal prohíba las detenciones basadas en perfiles raciales. Según la demanda, las pruebas muestran un patrón de conducta discriminatoria durante las redadas realizadas en el sur de California.

Videos y mensajes refuerzan las acusaciones

Entre las evidencias se encuentran grabaciones de cámaras corporales en las que un agente hace referencia a un hombre utilizando un insulto despectivo contra inmigrantes. Además, conversaciones por mensaje de texto muestran expresiones ofensivas y comentarios sobre patrullajes para localizar personas en zonas frecuentadas por trabajadores latinos.

Para Mayra Joachín, abogada de la ACLU del Sur de California, el contenido de estos registros evidencia que las operaciones migratorias están marcadas por prejuicios raciales.

“Lo que impulsa la forma en que se llevan a cabo las operaciones de inmigración actualmente es un sentimiento racista”, afirmó la litigante.

La demanda cuestiona el uso de perfiles raciales

Los demandantes sostienen que la estrategia operativa cambió en 2025, cuando, según documentos internos citados en la moción, ICE comenzó a privilegiar operativos masivos en lugares públicos, como tiendas Home Depot, lavaderos de autos y paradas de autobús, en lugar de enfocarse en investigaciones individualizadas.

La demanda asegura que, en numerosos casos, los agentes arrestaron a personas distintas de los supuestos objetivos iniciales y que las decisiones estuvieron motivadas principalmente por la apariencia física o el origen étnico percibido. Incluso, un agente habría descrito al perfil que buscaba simplemente como un “hombre hispano mayor”, de acuerdo con el expediente judicial.

Los abogados también afirman que varios teléfonos celulares utilizados durante los operativos aún no han sido entregados para su análisis forense, por lo que consideran que podrían existir más pruebas sobre el comportamiento de los agentes durante las redadas.

El caso permanece en manos de la jueza federal Maame Ewusi-Mensah Frimpong, quien deberá resolver si concede nuevas restricciones a las operaciones migratorias mientras continúa el proceso judicial.

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