ICE cambia su código de vestimenta tras tiroteos y un operativo fallido en Las Vegas

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) implementó un nuevo código de vestimenta para sus agentes de deportación luego de varios incidentes que desataron críticas sobre la forma en que se realizan los operativos migratorios en el país, informó The Intercept, quien obtuvo un memorando interno confirmado por funcionarios de la agencia.

La nueva política surge después de dos tiroteos mortales en los que participaron agentes del ICE y de un intento de arresto fallido en el aeropuerto de Las Vegas, donde los oficiales vestían ropa casual y no portaban una identificación visible.

Uniformes obligatorios en operativos

El memorando, firmado por el director interino del ICE, David Venturella, establece que los agentes deberán utilizar uniformes fácilmente identificables durante las operaciones en campo.

Las nuevas reglas, según el medio citado, indican que el uniforme incluirá pantalones tácticos color caqui o marrón, un polo oficial del ICE y chaleco antibalas en operativos de alta visibilidad. Además, prohíben el uso de jeans, sudaderas con capucha, camisetas sin cuello y prendas con estampados.

El documento también ordena que los agentes muestren claramente su placa durante las detenciones.

El incidente en Las Vegas aceleró el cambio

Según The Intercept, la decisión fue impulsada por un operativo realizado la semana pasada en el aeropuerto de Las Vegas, donde un video mostró a dos agentes vestidos con sudaderas intentando detener a un hombre mientras ocultaban parcialmente su identidad. La intervención terminó sin el arresto y provocó fuertes cuestionamientos.

“No parecía profesional. No mostraron ninguna identificación al iniciar el proceso”, declaró un funcionario del ICE bajo condición de anonimato.

Por su parte, Nick Wilson, director sénior de políticas de seguridad pública del Center for American Progress, afirmó que exigir uniformes visibles representa un avance.

“La aplicación de la ley sin identificación es peligrosa, infunde miedo y erosiona la confianza pública”, señaló.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostuvo, en cambio, que el operativo fracasó porque un grupo de personas rodeó a los agentes, obligándolos a retirarse por razones de seguridad.

Funcionarios consultados por el mismo medio consideran que el nuevo código de vestimenta podría marcar el inicio de una transformación más amplia dentro del ICE, con una mayor presencia de agentes uniformados y plenamente identificados durante los operativos.

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