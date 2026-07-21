Senadores exigen reformar al ICE tras las muertes de Lorenzo Salgado y Joan Durán

Cerca de 40 senadores de Estados Unidos solicitaron al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) una serie de cambios en el funcionamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), luego de los recientes casos en los que murieron los inmigrantes Lorenzo Salgado Araujo, de origen mexicano, y Joan Durán, de nacionalidad colombiana, durante operativos en los que participaron agentes federales.

La petición quedó plasmada en una carta encabezada por el senador independiente por Maine, Angus King, y respaldada por legisladores demócratas, quienes consideran necesario reforzar la supervisión de los agentes y mejorar la transparencia en las operaciones migratorias.

Senadores piden cámaras corporales y mayor rendición de cuentas

Entre las principales solicitudes figura la implementación obligatoria de cámaras corporales para los agentes del ICE, así como una identificación más visible durante los operativos y la publicación de información más detallada cuando los oficiales hagan uso de la fuerza.

Los legisladores también solicitaron una revisión de los protocolos de actuación de la agencia, al considerar que los mecanismos actuales de supervisión deben fortalecerse.

La petición surge después de que el mexicano Lorenzo Salgado Araujo muriera tras un operativo de tránsito en Texas, mientras que el colombiano Joan Durán falleció luego de un incidente similar en Maine, ambos con participación de agentes del ICE.

Además, el 14 de julio, otro inmigrante, cuya identidad no ha sido revelada, perdió la vida en Florida tras ser atropellado por un camión durante otro control de tránsito relacionado con autoridades migratorias.

Las muertes aumentan la presión sobre el ICE

Los nuevos casos se suman a la controversia que enfrentó el ICE a principios de 2026 por la muerte de dos ciudadanos estadounidenses durante operativos migratorios en Minneapolis, hechos que provocaron protestas y un intenso debate político sobre los métodos utilizados por la agencia.

Como consecuencia de esa presión, legisladores demócratas bloquearon partidas presupuestarias destinadas al DHS, lo que derivó en un cierre parcial de la dependencia y en cambios dentro de su estructura de mando, incluida la salida de la entonces secretaria Kristi Noem.

En la carta enviada al DHS, los senadores sostienen que una mayor supervisión ayudaría a fortalecer la confianza pública y garantizaría una mayor rendición de cuentas en las operaciones migratorias.

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