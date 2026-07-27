ICE revisa protocolos de contratación de agentes tras tiroteos mortales contra inmigrantes en EE.UU.: Tom Homan

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) inició una revisión de sus protocolos de contratación y entrenamiento luego de que tres muertes de inmigrantes durante operativos migratorios en julio intensificaran el escrutinio sobre las prácticas de la agencia y el uso de la fuerza por parte de sus agentes.

El llamado “zar de la frontera”, Tom Homan, confirmó este domingo que la revisión incluye el proceso de verificación de antecedentes del personal, después de que surgieran denuncias sobre el historial de un agente involucrado en el tiroteo que costó la vida al colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero en Maine.

En una entrevista con CNN, Homan afirmó que el caso es objeto de una investigación administrativa y reconoció que las autoridades buscan determinar si durante el proceso de contratación se pasaron por alto señales de alerta relacionadas con el agente.

“Si eso es cierto, no creo que debiera haber superado la verificación de antecedentes”, declaró el funcionario al referirse a las acusaciones de violencia doméstica presentadas por dos exesposas del agente, quien además habría enfrentado una orden judicial para entregar sus armas de fuego.

“¿Cómo falló el proceso de verificación? ¿Acaso no tenían esa información? ¿Lo desconocían?”, agregó Homan.

Border Czar Tom Homan says ICE will continue conducting traffic stops following two recent fatal officer-involved shootings, announcing new safety measures including mandatory body cameras for at least one agent during each stop.



Homan says reviews of training and policies? pic.twitter.com/4XeSGbtOrc — One America News (@OANN) July 26, 2026

El historial del agente pone bajo la lupa al ICE

El Departamento de Seguridad Nacional no ha revelado oficialmente la identidad del agente que disparó contra Durán Guerrero durante un operativo realizado el 13 de julio en Biddeford, Maine. De acuerdo con la versión oficial, los agentes intentaban ejecutar una orden migratoria cuando ocurrió el incidente. Sin embargo, posteriormente se conoció que Durán Guerrero, ciudadano colombiano, contaba con autorización legal para vivir y trabajar en Estados Unidos y que no era el objetivo principal del operativo.

Videos de cámaras de seguridad difundidos por distintos medios muestran que el vehículo del inmigrante continuó avanzando después de que el agente realizara varios disparos. Posteriormente, los oficiales lo sacaron del automóvil, lo esposaron y le brindaron primeros auxilios.

El caso ha generado nuevas preguntas porque los agentes involucrados no portaban cámaras corporales, una herramienta que organizaciones de derechos civiles y legisladores demócratas consideran indispensable para documentar este tipo de intervenciones.

? Tom Homan shuts down CNN on ICE training questions



Host claims deadly mistakes and inadequate training. Homan fires back:



“Every law enforcement agency reassesses training. You can’t ever have too much.”



Acting ICE director already added more training. Vetting issues get? pic.twitter.com/rti6RoPyXg — Trent Leisy (@realTrentLeisy) July 26, 2026

Las muertes aumentan la presión sobre la agencia

La muerte de Durán Guerrero ocurrió días después del fallecimiento del mexicano Lorenzo Salgado Araujo, quien murió durante otro operativo del ICE en Texas el 7 de julio. Una semana más tarde, el mexicano Juan Jairo Coronilla Durán perdió la vida en Florida tras ser atropellado por un camión cuando intentaba escapar de un operativo migratorio.

Pese a estos casos, Homan rechazó concluir que la agencia haya cometido errores. “No diría que se cometieron errores. Todo está bajo revisión. Veremos cuáles son las conclusiones”, señaló, aunque reiteró su respaldo al uso obligatorio de cámaras corporales por parte de los agentes.

Según cifras oficiales, en junio las detenciones realizadas por ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) superaron las 43,000, el mayor número registrado desde el inicio del segundo mandato de Trump en enero de 2025.

La revisión anunciada por Homan busca determinar si los actuales filtros de contratación y capacitación son suficientes para evitar que personas con antecedentes incompatibles con el servicio federal ingresen a una de las agencias más cuestionadas por organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes. Las alarmas sobre el perfil de los agentes coinciden con una agresiva campaña de contratación iniciada en enero de 2025 para cumplir con las políticas migratorias del presidente Donald Trump.

Para ampliar la fuerza operativa, la agencia ofreció bonos de ingreso de hasta 50,000 dólares, acumulando más de 220,000 solicitudes. Sin embargo, activistas y legisladores advirtieron que el apresurado crecimiento provocó que se pasaran por alto antecedentes penales o conductas violentas entre los nuevos reclutas.

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