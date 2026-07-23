México pide a Florida “investigación exhaustiva” por muerte de Juan Jairo Coronilla Durán tras operativo de ICE

El Gobierno de México elevó este jueves la presión sobre las autoridades de Florida al solicitar una “investigación exhaustiva” para esclarecer la muerte de Juan Jairo Coronilla Durán, un ciudadano mexicano de 28 años que falleció tras ser atropellado durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en St. Augustine, condado de St. Johns, el pasado 14 de julio.

A través del Consulado de México en Orlando, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que mantiene un seguimiento permanente del caso y que ya solicitó formalmente a la Patrulla de Carreteras de Florida (Florida Highway Patrol, FHP) investigar las circunstancias que rodearon el incidente y, en su caso, determinar las responsabilidades correspondientes.

“Como parte de las acciones de protección consular, el Consulado solicitó a la Patrulla de Carreteras de Florida la realización de una investigación exhaustiva que permita esclarecer las circunstancias de los hechos y, en su caso, determinar las responsabilidades correspondientes”, señaló la representación diplomática en un comunicado. El Gobierno mexicano también expresó sus condolencias a la familia del connacional y reiteró que continuará brindando asistencia consular y acompañamiento durante todo el proceso.

? COMUNICADO



El Consulado de México en Orlando brinda acompañamiento y seguimiento puntual ante el fallecimiento de un connacional en St. Johns, Florida



Consulta el comunicado completo en: https://t.co/V1Q8WGuT66 — Consulado de México en Orlando (@ConsulMexOrl) July 23, 2026

Consulado brinda apoyo a la familia y mantiene gestiones diplomáticas

Aunque el comunicado oficial no identificó a la víctima por su nombre, el Gobierno del estado de Guanajuato confirmó previamente que se trata de Juan Jairo Coronilla Durán, originario del municipio de San Luis de la Paz. De acuerdo con las autoridades mexicanas, desde que se conoció el caso, personal del Consulado en Orlando estableció contacto con los familiares para ofrecer orientación sobre los procedimientos legales y apoyar las gestiones necesarias, incluida la eventual repatriación del cuerpo.

La esposa de la víctima, Jessica Alamilla, declaró previamente a medios locales que Coronilla Durán había llegado recientemente a Estados Unidos. “Él tenía una visa de turista, tenía poco, tenía tres semanas (en Estados Unidos), aquí en Florida tenía dos días”, afirmó.

Hasta ahora, ni las autoridades estadounidenses ni el Gobierno mexicano han precisado oficialmente cuál era el estatus migratorio del ciudadano mexicano al momento del operativo. La Secretaría de Relaciones Exteriores indicó además que mantiene conversaciones diplomáticas con autoridades estadounidenses para expresar su preocupación por diversos procedimientos de detención y arresto que, según señaló, “han derivado en consecuencias lamentables”.

?? México pide investigar muerte de migrante



México solicitó a Florida una investigación exhaustiva por la muerte del mexicano Juan Jairo Coronilla Durán durante un operativo del ICE. El Consulado en Orlando brinda apoyo a su familia y dará seguimiento al caso. ??#México #ICE pic.twitter.com/5h8RWfZhbS — Olegario Quintero (@OlegarioMX) July 23, 2026

El caso aumenta el escrutinio sobre los operativos de ICE

Según la información disponible, Coronilla Durán murió después de huir a pie durante un operativo encabezado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Mientras intentaba escapar, fue embestido por un camión en una carretera del condado de St. Johns. El Departamento de Seguridad Nacional informó que tanto la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) como la Patrulla de Carreteras de Florida mantienen abierta una investigación para determinar cómo ocurrieron los hechos.

La muerte del mexicano ocurre en medio de un creciente debate sobre las tácticas utilizadas por agentes migratorios durante operativos de detención en distintas partes del país. En las últimas semanas también se registraron otros incidentes fatales relacionados con acciones de ICE, entre ellos la muerte del mexicano Lorenzo Salgado Araujo en Texas y del ciudadano colombiano Joan Sebastián Guerrero en Maine, ambos durante intervenciones de agentes federales.

Ante ese contexto, la Cancillería mexicana informó que continuará utilizando “todos los instrumentos consulares, jurídicos y diplomáticos” para proteger los derechos de los ciudadanos mexicanos en Estados Unidos. Asimismo, recordó que recientemente presentó denuncias ante fiscalías estatales y de condado relacionadas con el fallecimiento de 17 mexicanos en operativos o bajo custodia de ICE, además de solicitar al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos información sobre esos casos.

Mientras avanzan las investigaciones, el Gobierno de México insiste en que las autoridades estadounidenses esclarezcan plenamente lo ocurrido con Juan Jairo Coronilla Durán y determinen si existieron responsabilidades durante el operativo migratorio.

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