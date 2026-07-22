Juan Jairo Coronilla, mexicano que murió tras huir de ICE en Florida, estaba de vacaciones

Juan Jairo Coronilla Durán, el mexicano que murió atropellado por un tráiler en Florida tras huir de agentes el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), se encontraba de vacaciones en Estados Unidos y contaba con una visa de turista, según autoridades mexicanas y una organización que brinda apoyo a su esposa.



El hombre, originario de San Luis de la Paz, Guanajuato, murió el pasado 14 de julio en St. Augustine luego de que, según las autoridades, corrió hacia una carretera de alto tránsito durante un encuentro con agentes del ICE y terminó en la trayectoria de un camión.



La información sobre su estancia en territorio estadounidense fue proporcionada por su esposa, Yezzika Alamilla, y por una organización que la ha acompañado después del fallecimiento.

Su viaje a Estados Unidos comenzó en Georgia antes del accidente en Florida

De acuerdo con Isaret Jeffers, fundadora de Colectivo ARBOL, Coronilla Durán había viajado desde Guanajuato hasta Atlanta, Georgia, para visitar familiares y amigos.



Después de permanecer alrededor de tres semanas en esa ciudad, decidió trasladarse a la costa este de Florida para conocer las playas.



Jeffers explicó que Alamilla contactó a la organización después de la muerte de su esposo para solicitar apoyo con su traslado desde México y con los trámites para recuperar los restos.



La activista indicó que la familia sostiene que Coronilla Durán tenía una visa de turista y que no se encontraba en Estados Unidos por motivos laborales.

Juan Jairo Coronilla Duran was three weeks into a tourist visa when ICE pulled his car over in Florida. And he was two days away from getting on a plane back to his family.

His wife found out from the news.

This is the third ICE-related death in a single week. A man in Maine with? pic.twitter.com/jdIBHNmU0X — Gianl1974 (@Gianl1974) July 22, 2026

Operativo de ICE en Florida

La mañana del 14 de julio, Coronilla Durán viajaba en un vehículo junto con otras tres personas que se detuvo en una gasolinera antes de las 7:00 horas, informó la Patrulla de Carreteras de Florida.



Según la versión oficial, al percatarse de la presencia de agentes del ICE y de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), los cuatro ocupantes descendieron del vehículo y huyeron a pie



Las autoridades señalaron que uno de ellos cruzó una carretera transitada y fue alcanzado por un tráiler que circulaba por la zona, que posteriormente fue identificado como Juan Jairo Coronilla Durán.

Hasta el momento, las autoridades no han explicado qué originó el operativo ni cuál fue la situación de las otras tres personas que viajaban con Coronilla Durán.



La Patrulla de Carreteras de Florida y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) mantienen la investigación en curso.

Familia prepara el traslado de sus restos a México

Tras la muerte de Coronilla Durán, su esposa recibió apoyo de Colectivo ARBOL para viajar a Florida y realizar los procedimientos relacionados con la repatriación.



La organización cubrió su boleto de avión y le proporcionó alojamiento temporal, mientras que el consulado mexicano también intervino para brindar asistencia.



De acuerdo con Susana Guerra Vallejo, subsecretaria de atención a migrantes y asuntos de movilidad del gobierno de Guanajuato, el cuerpo será enviado desde Orlando hacia México en un vuelo comercial para posteriormente ser sepultado en su comunidad natal.



Coronilla Durán dejó dos hijos: una bebé de siete meses y un niño de siete años.

La esposa cree que el miedo influyó en su reacción

Jeffers señaló que Alamilla considera que su esposo pudo haber actuado bajo una situación de temor durante el encuentro con los agentes federales.



Según la representante de Colectivo ARBOL, la esposa del mexicano dijo que no entendía lo que estaba ocurriendo en ese momento.



El Departamento de Seguridad Nacional no ha confirmado públicamente si Coronilla Durán contaba con una visa vigente ni ha ofrecido información adicional sobre las circunstancias del operativo.

México pide revisar muertes relacionadas con acciones migratorias

La muerte de Coronilla Durán ocurrió después de otros casos recientes relacionados con encuentros entre personas y autoridades migratorias estadounidenses.



El gobierno mexicano informó que solicitó a fiscales generales estatales en Estados Unidos revisar muertes ocurridas durante operativos migratorios o bajo custodia del ICE para determinar si existen elementos que requieran acciones legales.



El caso de Florida continúa bajo investigación mientras la familia del mexicano espera el regreso de sus restos a Guanajuato.

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