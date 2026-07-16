Sheinbaum exige respeto a derechos humanos en políticas migratorias tras muerte de mexicano en Florida

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo un llamado al Gobierno de Estados Unidos para que las políticas migratorias se apliquen con pleno respeto a los derechos humanos y sin criminalizar a las personas por su condición migratoria. Sus declaraciones se produjeron luego de que se confirmara la muerte de un ciudadano mexicano durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Florida.



Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria reiteró que México no comparte una política migratoria del presidente Trump que considere la migración como un delito y sostuvo que cualquier procedimiento de deportación debe realizarse con apego a la ley y al respeto de la dignidad humana.



“Si hay alguna persona que haya cometido algún delito, pues debe perseguirse. Pero la migración no debe criminalizarse. Si una persona, de acuerdo con las leyes de Estados Unidos, debe ser deportada, que se haga en el marco del respeto a los derechos humanos”, expresó.

Confirman muerte de un mexicano tras operativo del ICE en Florida

Las declaraciones de Sheinbaum ocurrieron después de que se confirmara el fallecimiento de un ciudadano mexicano que intentó escapar durante un operativo migratorio en Florida.

La presidenta explicó que, de acuerdo con la información proporcionada por autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el connacional corrió para evitar ser detenido y perdió la vida al ser atropellado cuando cruzaba una vialidad.

“En un operativo del ICE él corre y, al cruzar una calle, es atropellado”, señaló.

Hasta ahora, las autoridades mexicanas informaron que la identidad de la víctima aún no ha sido confirmada públicamente.

México dará seguimiento al caso por la vía diplomática

Sheinbaum indicó que este fallecimiento será incorporado a las acciones diplomáticas y legales que el Gobierno mexicano mantiene para proteger a los connacionales que enfrentan procedimientos migratorios en Estados Unidos.

Explicó que las autoridades consulares ya brindan acompañamiento y que el caso formará parte de las denuncias que México ha impulsado por incidentes registrados durante operativos del ICE.

La mandataria insistió en que la cooperación entre ambos países debe privilegiar la protección de los derechos humanos de las personas migrantes, independientemente de su situación legal.

Caso se suma a otras muertes recientes relacionadas con el ICE

La muerte del mexicano en Florida ocurre apenas unos días después del fallecimiento de Lorenzo Salgado Araujo, quien murió tras recibir un disparo de un agente del ICE durante un operativo realizado en Houston, Texas.

A estos hechos se suma el caso del ciudadano colombiano Joan Sebastián Guerrero, de 26 años, quien también perdió la vida recientemente durante un incidente con autoridades migratorias en Maine.

Los casos han incrementado el escrutinio sobre los procedimientos utilizados por el ICE durante sus operativos en distintas regiones de Estados Unidos.

Sheinbaum volverá a plantear el tema a Donald Trump

La presidenta reconoció que recientemente no ha sostenido una conversación con el mandatario estadounidense, Donald Trump, aunque adelantó que la situación de los migrantes mexicanos será uno de los temas que abordará cuando vuelva a dialogar con él.

Recordó que la protección de los connacionales ha sido un asunto recurrente en las conversaciones bilaterales y aseguró que México continuará defendiendo el respeto a los derechos humanos de sus ciudadanos en el extranjero.

México mantiene denuncias por muertes de connacionales

Como parte de la respuesta institucional, el Gobierno de México informó que ha presentado denuncias ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos por la muerte de ciudadanos mexicanos ocurridas durante operativos migratorios o mientras permanecían bajo custodia del ICE.

Además, solicitó al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, recabar información sobre estos hechos y dar seguimiento a las posibles violaciones a los derechos humanos de migrantes mexicanos en territorio estadounidense.

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